Ousmane Dieng rejoint une infirmerie du Thunder déjà bien remplie. Fracture du doigt pour le Français qui manquera minimum trois semaines de compétition.

Le sort continue de s’abattre sur le secteur intérieur d’OKC. C’est maintenant au tour d’Ousmane Dieng de se blesser.

De retour en G-League, ligue qu’il connaît bien puisqu’il a été MVP des Finales la saison dernière, Ouss’ n’a pu jouer que sept minutes lors de la rencontre entre le Oklahoma City Blue et les Rio Grande Vipers. La cause : une blessure à la main. Plus tard dans la soirée, l’insider Michael Scotto révèle qu’il s’agit d’une fracture du doigt et que le Français serait réévalué dans trois à quatre semaines selon l’évolution de la situation.

Oklahoma City Thunder forward Ousmane Dieng suffered a small fracture in his right ring finger and will be re-evaluated in three to four weeks, team says. pic.twitter.com/Rib9Ecifk1

C’est un coup dur pour Ousmane Dieng qui commençait à faire son trou dans la rotation de Mark Daigneault (12 minutes de jeu par soir), mais aussi pour le Thunder qui commençait à vider son infirmerie. Isaiah Hartenstein a fait son retour tandis qu’Alex Caruso et Isaiah Joe vont bientôt retrouver les parquets.

Sauf que les dieux du basket ne comptent pas laisser OKC tranquille bien longtemps avec la blessure d’Ousmane Dieng qui rejoint Chet Holmgren, out jusqu’au début de l’année 2025, minimum.

