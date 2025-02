LeBron James et sa bande faisaient leur sortie annuelle au Madison Square Garden pour y affronter les Knicks et, comme souvent, le King s’est illustré.

Sans Anthony Davis, LeBron James avait fort à faire face à une équipe des Knicks en pleine bourre qui venait d’enchaîner deux succès face aux Nuggets et aux Grizzlies.

Pour montrer qu’il avait la dalle, King James démarre sa rencontre avec un petit lay-up histoire de se mettre en jambes dans un premier acte où le quadra a mis 14 points. BronBron a également pu compter sur une première mi-temps de folie où les Lakers ne rataient rien ou presque à l’image de Dorian Finney-Smith qui démarre la rencontre avec un 4/4 depuis l’Empire State Building.

Avec des coéquipiers bien en jambes, LeBron peut dérouler tranquillement entre grosse pénétrétation et gros tirs à 3-points.

Il faut dire qu’en face, l’adversité n’a pas été au rendez-vous ou du moins, elle n’a pas été au niveau attendu. Jalen Brunson et Karl-Anthony Towns – les deux All-Stars des Knicks – se sont troués. Le premier finit 17 points à 7/18 au tir tandis que le second plante 11 points à 3/12.

Parmi les rares satisfactions new-yorkaises de la soirée, il y avait le bon match d’OG Anunoby avant qu’il ne se blesse et se retrouve contraint de quitter les siens.

OG Anunoby non-contact injury…Prayers up. 🙏

pic.twitter.com/dfwkWQA3NX

— Hoop Central (@TheHoopCentral) February 2, 2025

Josh Hart a bien tenté de prendre la rélève et d’amorcer un comeback à l’image de ce tir au buzzer qu’il met pour terminer le troisième quart-temps, mais malgré son triple-double (26 points, 13 rebonds, 11 passes), ce fut insuffisant puisque les Knicks s’inclinent 112 à 128.

JOSH HART AT THE BUZZER pic.twitter.com/Vbq6JimdYn

— Barstool New York (@BarstoolNYC) February 2, 2025

En face, LeBron James lui a bien été inarrêtable puisqu’il finit la rencontre avec 33 points, 11 rebonds et 12 passes. C’est son quatrième triple-double au Madison Square Garden, cela pourrait être le record si Larry Bird n’avait pas eu l’idée de génie d’en passer six. Si vous voulez une autre stat, pas de souci, on vous la donne. Le King est devenu le premier joueur de l’Histoire à faire plusieurs triple-doubles après avoir soufflé ses 40 balais. Fortiche le bonhomme.

LEBRON PUTS ON ANOTHER SHOW AT THE GARDEN 🤩

👑 33 PTS

👑 12 AST

👑 11 REB@Lakers (28-19) have won 6 out of the last 7! pic.twitter.com/aNVCLvVU83

— NBA (@NBA) February 2, 2025

Tout ça pour dire que les Lakers restent sur leur bonne dynamique avec huit victoires sur les dix derniers matchs et confortent leur place dans le top 6 de l’Ouest.