Alors que Golden State, Miami, New York et Minnesota sont souvent cités comme des destinations potentielles pour Giannis Antetokounmpo, une cinquième veut se mêler à la course lors des dernières heures avant la deadline : les Cleveland Cavaliers.

Cleveland ? Oui, Cleveland.

Équipe possédant la masse salariale la plus élevée de NBA (224 millions de dollars), et largement au-dessus du second apron, les Cavs semblaient destinés à continuer avec leur quatuor Darius Garland – Donovan Mitchell – Evan Mobley – Jarrett Allen. Mais depuis quelques heures, on a le sentiment que la franchise de l’Ohio est prête à tout chambouler.

Garland pourrait être envoyé à Los Angeles contre James Harden Jarrett Allen a été mis sur le marché par les Cavs dans le but d’économiser Donovan Mitchell peut être agent libre dès 2027, ce qui pousse Cleveland à bouger Cleveland a discuté avec Milwaukee concernant Giannis Antetokounmpo

« Les Cavs ont discuté avec les Bucks concernant Giannis, et avec les Mavs concernant Davis. Tout ça, en plus de James Harden.

Ils essayent de faire un gros coup, car ils ne pensent pas que l’équipe actuelle soit assez bonne. »

La première partie de saison décevante des Cavaliers, seulement cinquièmes de l’Est (30 victoires – 21 défaites) alors qu’ils restent sur une campagne à 64 victoires, est à la base de toutes les rumeurs actuelles à Cleveland. Ce qui nous amène donc à Giannis Antetokounmpo.

La situation salariale de la franchise de l’Ohio – 14 millions au-dessus du second apron après le deal de De’Andre Hunter – rend un transfert très compliqué à mettre en place, Cleveland ne possédant pas de joueur ayant un salaire égal à celui de Giannis pour un échange (les Cavs ne peuvent pas additionner des salaires car au-dessus du second apron, ndlr.). Il faudrait donc d’abord libérer 14 millions, potentiellement en tradant Jarrett Allen, Max Strus ou Lonzo Ball (+ un salaire supplémentaire avec Zo), afin d’avoir de la flexibilité pour un tel trade.

Ensuite, Cleveland n’a qu’un pick de premier tour de draft à trader (2031 ou 2032), trois picks de second tour et des pick swaps. C’est un capital bien plus faible que d’autres prétendants au Freak, notamment Golden State. Mais là où les Cavaliers peuvent devancer la concurrence, c’est en proposant… Evan Mobley à Milwaukee. Car si les Cavs sont prêts à lâcher l’intérieur de 24 ans, All-Star / All-NBA / DPOY en 2025, cela peut changer la direction des négociations. Mobley est probablement le meilleur élément que les Bucks peuvent récupérer en matière de jeune joueur talentueux.

Le deal imaginé par ESPN pour que les Cavs aillent chercher Giannis.

La possibilité d’un transfert de Giannis aux Cavaliers est encore très floue, mais le scénario n’est pas impossible pour autant. Alors gardez un œil sur l’Ohio !