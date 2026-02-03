Programme NBA : les Nuggets ont une revanche à prendre sur les Pistons
Le 03 févr. 2026 à 19:22 par Hisham Grégoire
Après une petite première nuit cette semaine on enchaîne avec dix rencontres au programme NBA ! Les Pistons reçoivent les Nuggets du Joker à 1h, les Warriors reçoivent les Sixers en fin de nuit (4h).
Le programme NBA du soir
- 1h : Pistons – Nuggets
- 1h : Pacers – Jazz
- 1h : Wizards – Knicks
- 1h30 : Nets – Lakers
- 1h30 : Heat – Hawks
- 2h : Mavericks – Celtics
- 2h : Bucks – Bulls
- 2h : Thunder – Magic
- 4h : Warriors – Sixers
- 5h : Blazers – Suns
L’affiche à ne pas rater : Pistons – Nuggets
Les Pistons retrouvent les Nuggets, après leur affrontement la semaine dernière, à un détail près : Nikola Jokic sera en tenue ce soir. Detroit s’était imposé de deux points (109-107), la présence du Joker risque de jouer dans la balance cette fois-ci.
Les Nuggets ne pourront toujours pas compter sur Aaron Gordon et Cameron Johnson. Christian Braun sera en game-time decision.
COAST 2 COAST TUESDAY HEADLINES 10-GAME SLATE ‼️
▪️ Jaylen Brown, BOS face Cooper Flagg, DAL
▪️ PHX & POR meet in West battle
▪️ West #3 DEN heads to East #1 DET
▪️ NYK aims for 7th straight wins
📺 NBC, Peacock, & NBA League Pass
📲 https://t.co/gOBot1QVxh pic.twitter.com/ra8b1MbZfo
— NBA (@NBA) February 3, 2026
Les Français en lice
- Duel de Français entre Alex Sarr, Bilal Coulibaly et Guerschon Yabusele et Mohamed Diawara
- Nolan Traoré affronte LeBron James et Luka Doncic
- Zaccharie Risacher face à Bam Adebayo
- Duel de Français entre Ousmane Dieng et Noah Penda
- Sidy Cissoko et Rayan Rupert affrontent les Suns