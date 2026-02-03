Programme NBA : les Nuggets ont une revanche à prendre sur les Pistons

Après une petite première nuit cette semaine on enchaîne avec dix rencontres au programme NBA ! Les Pistons reçoivent les Nuggets du Joker à 1h, les Warriors reçoivent les Sixers en fin de nuit (4h).

Le programme NBA du soir

1h : Pistons – Nuggets

1h : Pacers – Jazz

1h : Wizards – Knicks

1h30 : Nets – Lakers

1h30 : Heat – Hawks

2h : Mavericks – Celtics

2h : Bucks – Bulls

2h : Thunder – Magic

4h : Warriors – Sixers

5h : Blazers – Suns

L’affiche à ne pas rater : Pistons – Nuggets

Les Pistons retrouvent les Nuggets, après leur affrontement la semaine dernière, à un détail près : Nikola Jokic sera en tenue ce soir. Detroit s’était imposé de deux points (109-107), la présence du Joker risque de jouer dans la balance cette fois-ci.

Les Nuggets ne pourront toujours pas compter sur Aaron Gordon et Cameron Johnson. Christian Braun sera en game-time decision.

Les Français en lice

Duel de Français entre Alex Sarr, Bilal Coulibaly et Guerschon Yabusele et Mohamed Diawara

Nolan Traoré affronte LeBron James et Luka Doncic

Zaccharie Risacher face à Bam Adebayo

Duel de Français entre Ousmane Dieng et Noah Penda

Sidy Cissoko et Rayan Rupert affrontent les Suns

