Programme NBA : les Nuggets ont une revanche à prendre sur les Pistons

Le 03 févr. 2026 à 19:22 par Hisham Grégoire

cade cunningham pistons
Source image : NBA League Pass

Après une petite première nuit cette semaine on enchaîne avec dix rencontres au programme NBA ! Les Pistons reçoivent les Nuggets du Joker à 1h, les Warriors reçoivent les Sixers en fin de nuit (4h).

Le programme NBA du soir

  • 1h : Pistons – Nuggets
  • 1h : Pacers – Jazz
  • 1h : Wizards – Knicks
  • 1h30 : Nets – Lakers
  • 1h30 : Heat – Hawks
  • 2h : Mavericks – Celtics
  • 2h : Bucks – Bulls
  • 2h : Thunder – Magic
  • 4h : Warriors – Sixers
  • 5h : Blazers – Suns

L’affiche à ne pas rater : Pistons – Nuggets

Les Pistons retrouvent les Nuggets, après leur affrontement la semaine dernière, à un détail près : Nikola Jokic sera en tenue ce soir. Detroit s’était imposé de deux points (109-107), la présence du Joker risque de jouer dans la balance cette fois-ci.

Les Nuggets ne pourront toujours pas compter sur Aaron Gordon et Cameron Johnson. Christian Braun sera en game-time decision.

COAST 2 COAST TUESDAY HEADLINES 10-GAME SLATE ‼️

▪️ Jaylen Brown, BOS face Cooper Flagg, DAL
▪️ PHX & POR meet in West battle
▪️ West #3 DEN heads to East #1 DET
▪️ NYK aims for 7th straight wins

📺 NBC, Peacock, & NBA League Pass
📲 https://t.co/gOBot1QVxh pic.twitter.com/ra8b1MbZfo

— NBA (@NBA) February 3, 2026

Les Français en lice

  • Duel de Français entre Alex Sarr, Bilal Coulibaly et Guerschon Yabusele et Mohamed Diawara
  • Nolan Traoré affronte LeBron James et Luka Doncic
  • Zaccharie Risacher face à Bam Adebayo
  • Duel de Français entre Ousmane Dieng et Noah Penda
  • Sidy Cissoko et Rayan Rupert affrontent les Suns

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici

