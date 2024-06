Dan Hurley aux Lakers ? Décision ce lundi !

D’après l’insider Adrian Wojnarowski d’ESPN, Dan Hurley devrait prendre sa décision concernant son futur ce lundi. Devant choisir entre 1) rejoindre le banc des Lakers ou 2) rester à UConn où il vient d’être champion NCAA en back-to-back, Hurley a tout de même déclaré à ESPN qu’il avait trouvé le projet de Los Angeles “extrêmement convaincant”.

“Un dossier convaincant et une vision convaincante”.

Ce sont les termes qu’a employés Dan Hurley pour décrire ce qu’il avait compris du projet des Lakers, projet présenté par les dirigeants de L.A. suite à leur rencontre ce vendredi. Apparemment impressionné par le general manager Rob Pelinka et la proprio Jeanie Buss, le coach universitaire aurait réfléchi pendant toute la journée à l’éventualité de rejoindre les Lakers.

Dan Hurley n’a pour l’instant pas encore décidé s’il allait accepter ou non l’offre des Lakers, étant très content de ce qu’il a mis en place à UConn. Il devrait néanmoins prendre sa décision ce lundi selon ESPN.

Dan Hurley plans to make a decision Monday on accepting the Lakers HC job or staying in UConn, per @wojespn pic.twitter.com/LAhnJXWGMs

— Bleacher Report (@BleacherReport) June 9, 2024

Fils d’un coach Hall of Famer pour lequel il a joué au lycée de St. Anthony, Dan Hurley est également le petit frère de Bobby Hurley, meilleur passeur de l’histoire de la NCAA et aujourd’hui head coach d’Arizona State. Le coaching, c’est de famille ! Après avoir passé neuf années à coacher en high school avant de passer par les universités de Wagner et de Rhode Island, Dan a réussi à faire l’unanimité à UConn.

Son équipe est championne universitaire sur les deux dernières saisons, un accomplissement qui n’avait pas été réalisé depuis 17 ans. Et il en a profité pour accomplir des exploits complètement dingues entretemps. On pense notamment aux douze victoires d’affilée avec au moins treize points d’écart, brisant un record NCAA. Il a aussi obtenu le plus gros différentiel de points de l’histoire de la March Madness avec +140. Il a obtenu 70,9% de victoires avec UConn depuis qu’il est en place. Cependant, avec les grosses pertes de Donovan Clingan et Stephon Castle à la NBA Draft 2024, un three-peat est loin d’être garanti. De quoi se mettre à… hurley (vous l’avez ?) ?

Dan est pourtant bel et bien, devant James Borrego (qui a déjà passé deux entretiens avec la franchise angelino) ou encore J.J. Redick, le favori des Lakers pour la position de head coach. Rob Pelinka et Jeanie Buss ont expliqué à Hurley qu’ils aimeraient allier son sens de la tactique à ses capacités de développement de joueurs. Du haut de ses 51 ans, Hurley avait déjà exprimé un souhait de coacher une équipe de NBA un jour, mais peut-être n’imaginait-il pas que l’occasion se produirait si tôt et avec une franchise de ce calibre. Avec la possibilité de drafter Bronny James cette année, on se dit que la présence d’un coach habitué aux joueurs universitaires pourrait être une belle opportunité de développer le fils de LeBron. Le King n’avait d’ailleurs pas manqué d’éloges pour le coach de UConn sur les réseaux dernièrement :

LeBron qui tweetait sur Dan Hurley il y a 6 semaines.

He knew. https://t.co/umV42STrnE

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 6, 2024

Dan Hurley semble donc représenter le candidat idéal pour le présent et l’avenir des Lakers. Il a également été dévoilé qu’Anthony Davis a beaucoup été consulté pour le choix du prochain coach, encore plus que LeBron.

Coachera, coachera pas ? Réponse ce lundi pour les Lakers sur le dossier Dan Hurley. C’est pas l’envie qui manque mais quand on ne se souvient même plus de la dernière fois qu’on a perdu avec son équipe actuelle, c’est normal d’hésiter à la quitter. Même pour les Lakers.

Source texte : ESPN