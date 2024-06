Après une carrière NBA longue de presque 15 saisons et d’innombrables campagnes avec l’Équipe de France, Boris Diaw a continué de fouler les parquets à 41 ans, à Biscarrosse dans le département des Landes. Son ultime objectif ? Remporter la Coupe des Landes pour finir sa carrière en beauté.

Après la demi-finale de la Coupe des Landes remportée face à l’Elan Tursan, équipe de Régionale 1, sous les yeux de Ronny Turiaf et un entraînement spécial “finale” motivé par Teddy Riner en personne, les vieux compères de Boris ont affaire à pas moins qu’une équipe de haut de tableau de Nationale 2, l’ESMS, pour aller chercher cette Coupe dont ils ont tant rêvé. Pour rappel, les équipes de division inférieure comptent sept points d’avance par division d’écart avec l’équipe qu’elles affrontent. Après avoir commencé les demi-finales avec une avance de 35 points, c’est cette fois un total de… 49 points qui sépare Biscarrosse de son adversaire au début de la finale. Et oui, tout ça.

Aux Arènes du Plumaçon de Mont-de-Marsan, devant 8 000 personnes, Bobo et ses amis foulent pour une dernière fois le très mythique parquet en puzzle de la Coupe des Landes. Devant Tony Parker, Thomas Pesquet et bien d’autres, les vieux briscards de Biscarrosse jouent leur dernier match en carrière, et c’est un match à enjeu, pour remporter la mythique Coupe des Landes dont certains rêvent depuis qu’ils sont tout petits. Et alors que l’ESMS remporte l’entre-deux et inscrit le premier panier du match, les spectateurs n’ont qu’une question : les gars de Biscarrosse ont-ils ce qu’il faut pour se dépasser une dernière fois et conquérir la Coupe des Landes en affrontant une équipe de nationale rodée ?

Réponse dans l’épisode final de la série Landes Of Brothers.