Dans une rencontre globalement dominée malgré plusieurs comebacks des Cavs, les Celtics remportent le choc des leaders de la Conférence Est (112-105).

Pour les stats de ce choc, c’est par ici

Le leader de la Conférence Est affronte son dauphin et on sent beaucoup de craintes de part et d’autres en ce début de match. Les défenses prennent le pas sur les attaques et on voit même quelques gros ratés inhabituels.

Dans cette entame timide, c’est Jaylen Brown qui allume le premier la mèche, il inscrit les 12 premiers points de son équipe. Jaylen Brown et le premier quart-temps, un classique. En face, Donovan Mitchell lui répond, il escalade Kristaps Porzingis pour faire se lever la salle.

DONOVAN MITCHELL LE POSTER SUR PORZINGIS 😱😱😱 pic.twitter.com/Zwk3yIv2um

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 5, 2025

Malgré ce gros highlight, c’est la soupe à la grimace pour les Cavs. L’attaque est loin d’être au niveau, trop dépendante des fulgurances de Spida. En défense, de nombreux rebonds sont trop facilement lâchés à l’adversaire. Les premières rotations font très mal à Cleveland, la second unit de Boston met le bleu de chauffe autour de Payton Pritchard et surtout d’Al Horford, toujours aussi précieux malgré ses bientôt 39 printemps.

Il y a un niveau d’écart entre les deux équipes et l’écart ne tarde pas à monter jusqu’à +20 en faveur des verts. La très bonne entrée de Sam Merill et un regain de forme sur la fin de première mi-temps permettent tout de même aux Cavs de couper ce déficit de moitié. Rien n’est fait au break (54-44).

Au retour des vestiaires, on assiste au réveil de Darius Garland. Le meneur n’avait inscrit que 5 points en première mi-temps, il en marque 12 sur le seul troisième acte. Cleveland en profite pour se rapprocher encore un peu mais Boston trouve toujours la réponse, même quand Donovan Mitchell passe la 3ème. Il y a encore 12 points d’avance au moment d’attaquer le money time.

12 dernières minutes qui vont nous offrir un peu plus d’émotions. Si les Celtics débutent bien, ils traversent par la suite un énorme trou d’air. Les Cavs plantent un 15-4 pour revenir à 4 petites longueurs. Et si ?

Arrive alors le Derrick White show. Le divin chauve de Boston plante 8 points de suite dont deux tirs primés qui font un mal fou aux Cavs, qui pensaient avoir fait le plus dur. Darius Garland s’offre un baroud d’honneur mais un ballon perdu par Mobley à 20 secondes du terme condamne les derniers espoirs des hommes de Kenny Atkinson, qui auront été un poil courts pour réussir leur remontada.