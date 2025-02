De retour sur les parquets après un mois d’absence, Joel Embiid a brillé face aux Mavs avec un triple-double, des actions clutch en fin de match et la victoire.

Pour retrouver l’ensemble des stats de ce match, c’est par ici

Sa dernière apparition en tenue datait du 5 janvier mais Joel Embiid n’avait visiblement pas trop de rouille au moment de retrouver le terrain cette nuit. Le Process a joué un rôle déterminant dans la difficile victoire des siens face aux Mavs.

Jojo est monté en puissance tout au long du match, offrant enfin le soutien tant attendu par Tyrese Maxey depuis de longues semaines. Embiid a compilé 29 points, 11 rebonds et 10 passes cette nuit. On retiendra notamment sa fin de money time, où il sauve les siens avec le panier de la gagne pour repasser devant à 20 secondes du terme. Envoyé sur la ligne par les Mavs, il ratera ensuite un lancer mais se rattrapera en gênant Dante Exum sur l’action finale de Dallas. Mr Clutch Embiid.

En plus de la paire Maxey – Embiid qui compile 62 points, on retiendra aussi le gros match de notre Français Guerschon Yabusele : 19 points, 8 rebonds et un bel apport en défense, notamment en bout de money time face à Naji Marshall.

En face, Dallas n’est pas passé loin d’un gros coup avec Kyrie Irving qui a mené la charge avec 34 points. Max Christie (15 points, 4/4 de loin), tout juste arrivé en provenance des Lakers, a montré qu’il pourrait devenir un atout de choix dans la rotation de Jason Kidd. Anthony Davis lui est resté en civil sur le banc, toujours blessé.