Matas Buzelis en mode parfait face au Heat : 24 points à 100% au tir !

Matas Buzelis s’est offert la première grosse performance de sa jeune carrière. L’Américano-Lituanien a réalisé un match parfait au tir face au Heat : 24 points à 100% de réussite !

Voilà le genre de match qu’on ne voit qu’une fois tous les X années, et encore. Matas Buzelis a conjugué la perfection cette nuit avec 24 points et 100% au shoot. Il est le 6ème rookie dans l’histoire à réaliser un perfect au tir sur au moins 10 shoots pris. Par contre, il est le seul rookie dans l’histoire à avoir fait la même chose en prenant au moins un tir primé (4 ici en l’occurrence) dans le match selon Underdog NBA. C’est une nouvelle ligne dans les bouquins d’histoire.

Matas Buzelis had 24 PTS on 10-10 FG, 4-4 3FG in the Bulls’ win tonight.

He’s the 6th rookie in NBA history to shoot 100% on 10+ attempts.

He’s the 1st rookie in NBA history to do it with even a single 3-point attempt.

— Underdog NBA (@Underdog__NBA) February 5, 2025

Le plus impressionnant avec ce match c’est que peu de paniers ont été vraiment offerts à Buzelis. Spin move, reverse lay up, ce changement de main acrobatique face à Tyler Herro (incroyable) ou encore le buzzer beater à 3-points avant la pause, pas vraiment des paniers faciles tout ça mais Matas Buzelis était sur son nuage et rien n’a pu l’arrêter. Avec ses 24 points, il a joué un rôle crucial dans la remontada des Bulls, qui ont retourné le Heat au terme d’un money time à sens unique. Alors que Chicago a pris sa dose de critique avec le trade (décevant) de Zach LaVine, les fans peuvent au moins sourire en pensant aux belles promesses de leur ailier rookie.