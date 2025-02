Petite scène sympa lors de la première mi-temps entre les Hornets et les Bucks, quand Moussa Diabaté est venu rappeler à Bobby Portis qu’à Charlotte les Français se déplaçaient en bande.

Première info, oui, en veille de deadline et après 48h sans dormir… on regarde Hornets – Bucks en direct.

Comme la NBA est sympa elle nous offre du bon poulet, et cette nuit ce poulet était français, évidemment, avec quelques mots et regards échangés entre Bobby Portis et ses gros yeux, coutumier du fait, et le duo Tidjane Salaün / Moussa Diabaté, “pas venu ici pour souffrir ok”. Et si vous avez la ref, oui vous êtes déjà vieux.

pic.twitter.com/sF5mrAsOLS https://t.co/Djt1xDxWTX

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 6, 2025



Le contexte de cette rapide comparaison de testostérone ? Tidjane Salaün – de retour avec l’équipe après un passage en G League – avait entendu quelques secondes auparavant l’intérieur des Bucks lui souffler quelques mots à l’oreille après un drive. Mini-attroupement, Moussa qui se marre sur le banc et qui se dit probablement qu’il va s’en occuper personnellement. Quelques minutes plus tard donc, Tidjane y est allé de son tomar dans le trafic, Moussa fait la même chose et susurre probablement à Bobby qu’on ne touche pas impunément un jeune tricolore.

Gentillet mais il fallait le noter : cette saison à Charlotte, comme à Washington et comme un peu partout, il faut se lever de bonne heure pour emmerder un Français !