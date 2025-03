Ils sont partis à quatorze cette saison, comme la saison dernière… mais en mieux. En mieux, car aujourd’hui une bonne partie du contingent tricolore fait du bruit en NBA du bruit, un peu ou beaucoup. Suffisamment en tout cas pour qu’on s’y intéresse de très près, quitte à vous faire un gros récap chaque semaine, en plus de la couverture quotidienne sur le site et les réseaux sociaux de TrashTalk. Cette semaine ? On a appris la fin de saison de Bilal Coulibaly, alors que Rudy Gobert reverdit à l’aube du printemps.

# Victor Wembanyama (San Antonio Spurs)

Wemby a été autorisé à voyager avec les Spurs, la fin de saison va être longue mais c’est pour la bonne cause.

Spurs @ Wolves : DNP

Spurs vs Mavs : DNP

Spurs vs Mavs : DNP

Spurs vs Hornets : DNP

Spurs vs Pels : DNP

Les stats de Victor Wembanyama cette saison en NBA : 24,3 points à 47,6% au tir dont 35,2% du parking, 84% aux lancers, 11 rebonds, 3,7 passes, 1,1 steal et 3,8 contres en 33,2 minutes

# Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves)

Les Wolves restent sur sept victoires de suite en Rudy enchaine les bonnes perfs. Actuellement septièmes et à la lutte avec les Warriors pour entrer dans le Top 6, les Loups montent en régime et leur pivot français avec. Vivement le printemps !

Wolves vs Spurs : 16 points à 7/8 au tir et 2/2 aux lancers, 8 rebonds, 2 passes et 2 steals en 20 minutes

Wolves @ Nuggets : 11 points à 4/8 au tir et 3/4 aux lancers, 10 rebonds, 3 passes et 1 contre en 30 minutes

Wolves vs Magic : 12 points à 5/7 au tir et 2/4 aux lancers, 12 rebonds, 1 passe et 2 steals en 35 minutes

Les stats de Rudy Gobert cette saison en NBA : 11,1 points à 65,5% au tir et 68,1aux lancers, 10,4 rebonds, 1,8 passe, 0,7 steal et 1,5 contre en 33 minutes

# Bilal Coulibaly (Washington Wizards)

Il est très mal retombé à Toronto après un dunk en début de match, et le verdict fut sans appel 48h plus tard. Fin de saison pour le petit prince de St-Cloud, en espérant le voir avec les Bleus lors de l’Euro 2025.

Wizards @ Raptors : 4 points à 1/1 au tir et 2/3 aux lancers, 2 rebonds et 1 passe en 8 minutes

Wizards @ Pistons : DNP

Wizards @ Pistons : DNP

Wizards @ Nuggets : DNP

Les stats de Bilal Coulibaly cette saison en NBA : 12,3 points à 42,1% au tir dont 28,1% du parking, 74,6% aux lancers, 5 rebonds, 3,4 passes, 1,3 steal et 0,7 contre en 33 minutes

Scary fall for Bilal Coulibaly.

Luckily he got up and walked it off. Appears to be okay. pic.twitter.com/8CALYvLSQ0

— Greg Finberg (@GregFinberg) March 11, 2025

# Alexandre Sarr (Washington Wizards)

L’épicentre des regards français cette semaine en NBA. En point d’orgue ce match de dingue face aux Nuggets de Nikola Jokic, lors duquel Alex a explosé son career high au scoring tout en repartant de Denver avec la win. A un mois de la fin de saison, le trophée de ROY est encore dans le viseur du géant des Wizards !

Wizards @ Raptors : 16 points à 5/19 au tir dont 2/7 du parking, 4/5 aux lancers, 11 rebonds, 2 passes et 3 contres en 30 minutes

Wizards @ Pistons : 8 points à 2/9 au tir dont 1/3 du parking, 3/6 aux lancers, 7 rebonds, 2 passes et 1 contre en 23 minutes

Wizards @ Pistons : 19 points à 7/12 au tir dont 3/6 du parking, 2/2 aux lancers, 5 rebonds, 3 passes et 4 contres en 30 minutes

Wizards @ Nuggets : 34 points à 12/28 au tir dont 5/8 du parking, 5/5 aux lancers, 6 rebonds, 5 passes, 1 steal et 1 contre en 32 minutes

Les stats d’Alex Sarr cette saison en NBA : 11,9 points à 39,1% au tir dont 31,4% du parking, 62,9% aux lancers, 6,7 rebonds, 2,3 passes, 0,6 steal et 1,6 contre en 26,9 minutes

# Zaccharie Risacher (Atlanta Hawks)

Comme Alex Sarr, il monte en régime sur cette fin de saison. Les Hawks disputeront logiquement le play-in tournament et Zacch va ainsi engranger pas mal d’XP dès sa saison rookie, qu’il pourrait d’ailleurs terminer sur le podium ROY s’il garde le rythme jusqu’en avril.

Hawks vs Sixers : 22 points à 9/16 au tir dont 3/8 du parking, 1/1 aux lancers, 8 rebonds et 2 passes en 31 minutes

Hawks vs Hornets : 8 points à 3/7 au tir et 2/5 aux lancers, 4 rebonds, 1 passe et 1 contre en 21 minutes

Hawks vs Clippers : 15 points à 6/10 au tir dont 1/3 du parking, 2/2 aux lancers, 7 rebonds, 1 passe et 2 steals en 36 minutes

Les stats de Zaccharie Risacher cette saison en NBA : 11,7 points à 44,1% au tir dont 34,6% du parking, 71,4% aux lancers, 3,7 rebonds, 1,2 passe, 0,8 steal et 0,5 contre en 24,6 minutes

# Guerschon Yabusele (Philadelphia Sixers)

Décadence à Philadelphie, et Guerschon fait ce qu’il peut pour sauver le cul des Sixers. Vivement le futur contrat, y’a des services rendus qui vont peser dans la balance.

Sixers vs Jazz : 0 point à 0/3 au tir dont 0/2 du parking et 2 rebonds en 12 minutes

Sixers @ Hawks : 7 points à 2/5 au tir dont 0/2 du parking, 3/4 aux lancers, 3 rebonds et 4 passes en 28 minutes

Sixers @ Raptors : DNP

Sixers vs Pacers : 5 points à 1/6 au tir dont 1/3 du parking, 2/4 aux lancers, 15 rebonds, 2 passes et 1 steal en 36 minutes

Les stats de Guerschon Yabusele cette saison en NBA : 10,4 points à 49,7% au tir dont 38,7% du parking, 73,5% aux lancers, 5,6 rebonds, 2 passes, 0,8 steal et 0,4 contre en 26,6 minutes

# Nicolas Batum (Los Angeles Clippers)

Une semaine de titulaire pour le fringant Nico. Lui aussi pourrait disputer le play-in en avril, et quand on se rappelle de sa masterclass la saison passée on se dit que c’est peut-être une bonne chose pour les Clippers que d’en passer par là.

Clippers vs Kings : 9 points à 3/3 du parking, 4 rebonds et 1 contre en 28 minutes

Clippers @ Pelicans : 8 points à 3/9 au tir dont 2/8 du parking, 2 rebonds, 1 steal et 2 contres en 28 minutes

Clippers @ Heat : 6 points à 2/6 du parking, 2 rebonds, 2 passes et 1 steal en 33 minutes

Clippers @ Hawks : 11 points à 4/8 au tir dont 3/5 du parking, 7 rebonds, 2 passes, 1 steal et 1 contre en 23 minutes

Les stats de Nicolas Batum cette saison en NBA : 3,9 points à 41% au tir dont 40,7% du parking, 83,3% aux lancers, 2,8 rebonds, 1,2 passe, 0,7 steal et 0,5 contre contre en 18,1 minutes

# Moussa Diabaté (Charlotte Hornets)

Il a peu à peu disparu de la rotation d’une franchise qu’on aimerait aussi voir disparaitre. Un peu rugueux peut-être.

Hornets @ Heat : 2 points à 1/3 au tir et 2 steals en 9 minutes

Hornets @ Hawks : 2 points à 1/1 au tir, 5 rebonds et 2 passes en 12 minutes

Hornets @ Spurs : 0 point à 0/2 au tir et 2 rebonds en 6 minutes

Les stats de Moussa Diabaté cette saison en NBA : 5,3 points à 58,7% au tir et 57,5% aux lancers, 6,5 rebonds, 0,9 passe, 0,7 steal et 0,6 contre en 18,1 minutes

Les stats de Moussa Diabaté cette saison en G League : 16,7 points à 67,9% au tir et 66,7% aux lancers, 14,7 rebonds, 1,7 passe, 1,7 steal et 1 contre en 35,3 minutes

# Tidjane Salaün (Charlotte Hornets)

Il ne joue plus avec le roster NBA et a même été déclassé avec le Swarm de Greensboro, en G League. Quelqu’un peut dire aux Hornets de lui filer 30 minutes par match et d’aller chercher un first pick ?

Hornets @ Heat : DNP

Hornets @ Hawks : DNP

Hornets @ Spurs : DNP

Les stats de Tidjane Salaün cette saison en NBA : 5,3 points à 31,9% au tir dont 28,9% du parking, 71,9% aux lancers, 4,2 rebonds, 1,1 passe, 0,5 steal et 0,3 contre en 19,1 minutes

Greensboro Swarm vs Maine Celtics : 4 points à 1/6 au tir dont 0/2 du parking, 2/2 aux lancers, 7 rebonds, 1 passe et 1 steal en 27 minutes

Les stats de Tidjane Salaün cette saison en NBA G League : 11,8 points à 37,1% au tir dont 24,1% du parking, 50% aux lancers, 7,6 rebonds, 1,4 passe et 1,2 steal en 32,2 minutes

# Ousmane Dieng (Oklahoma City Thunder)

En bout de banc au Thunder, Ousmane ne fait pas grand chose mais il est toujours là. C’est déjà ça.

Thunder vs Nuggets : 0 point en 1 minute

Thunder vs Nuggets : 1 rebond et 1 passe en 2 minutes

Thunder @ Celtics : 2 points à 1/1 au tir et 1 rebond en 6 minutes

Thunder @ Pistons : 0 point à 0/1 au tir en 2 minutes

Les stats d’Ousmane Dieng cette saison en NBA : 3,9 points à 43,5% au tir dont 32,4% du parking, 68,8% aux lancers, 2,3 rebonds, 0,9 passe, 0,5 steal et 0,2 contre en 11,2 minutes

Les stats d’Ousmane Dieng cette saison en G League : 20,4 points à 46,2% au tir dont 37,5% du parking, 80% aux lancers, 5,4 rebonds, 5,9 passes, 0,4 steal et 1,3 contre en 33 minutes

# Rayan Rupert (Portland Trail Blazers)

Il ne fait apparemment pas partie des plans de Chauncey Billups, cet éminent coach qui n’en finit plus de gagner des matchs grâce à son côté stratège. Rayan Rupert s’est quant à lui un peu défrisé les poignets hier soir en G League, ça fait du bien on imagine.

Blazers vs Pistons : DNP

Blazers @ Warriors : DNP

Blazers vs Knicks : DNP

Les stats de Rayan Rupert cette saison en NBA : 2,2 points à 39% au tir dont 27% du parking, 75% aux lancers, 1,1 rebond, 0,4 passe et 0,2 steal en 7,5 minutes

Rip City Remix @ Grand Rapids Drive : 17 points à 7/13 au tir dont 0/2 du parking, 2/3 aux lancers, 8 rebonds, 4 passes et 2 steals

Les stats de Rayan Rupert cette saison en NBA G League : 17,1 points à 48,5% au tir dont 14,3% du parking, 68,8% aux lancers, 6 rebonds, 3,7 passes, 0,3 steal et 0,9 contre en 34,6 minutes

# Pacôme Dadiet (New York Knicks)

Un petit match cette semaine en G League, on aimerait dire que c’est une semaine Pacôme les autres mais ce n’est malheureusement pas le cas. Tout pour la vanne, déso mec.

Knicks @ Kings : DNP

Knicks @ Blazers : DNP

Les stats de Pacôme Dadiet cette saison en NBA : 1,9 point à 33,3% au tir dont 35,3% du parking, 66,7% aux lancers, 1 rebond, 0,4 passe, 0,2 steal et 0,1 contre en 6,8 minutes

Westchester Knicks @ Birmingham Squadron : 13 points à 4/8 au tir dont 1/5 du parking, 2/2 aux lancers, 4 rebonds, 4 passes et 2 steals en 25 minutes

Les stats de Pacôme Dadiet cette saison en G League : 12,9 points à 43,2% dont 29,4% du parking, 81,3% aux lancers, 5,2 rebonds, 2,1 passes, 0,7 steal et 0,6 contre en 31,7 minutes

# Sidy Cissoko (Portland Trail Blazers)

Il a participe régulièrement aux matchs du Remix de Rip City, en espérant qu’on ne lui dise jamais “RIP ta carrière NBA”. Tout pour la vanne, déso mec.

Blazers vs Pistons : DNP

Blazers @ Warriors : DNP

Blazers vs Knicks : DNP

Les stats de Sidy Cissoko cette saison en NBA : 1,1 point à 50% au tir dont 42,9% du parking, 16,7% aux lancers, 0,6 rebond, 0,3 passe et 0,1 steal en 3 minutes

Rip City Remix vs Wisconsin Herd : 12 points à 4/13 au tir dont 0/3 du parking, 2/4 aux lancers, 2 rebonds, 3 passes, 1 steal et 2 contres en 36 minutes

Rip City Remix @ Grand Rapids Drive : 10 points à 3/6 au tir et 4/4 aux lancers, 1 rebond, 1 passe et 1 steal en 14 minutes

Les stats de Sidy Cissoko cette saison en G League : 16,5 points à 49,5% au tir dont 30,9% du parking, 59,3% aux lancers, 3,4 rebonds, 3 passes, 1,3 steal et 0,4 contre en 29, 6 minutes

# Killian Hayes (Long Island Nets)

Non conservé par les Nets en NBA, il s’est vengé en cartonnant les premiers venus en G League. Quelle “drôle” de saison.

Les stats de Killian Hayes cette saison en NBA : 9 points à 41,9% au tir dont 38,1% du parking, 83,3% aux lancers, 3 rebonds, 5,2 passes, 0,7 interception et 0,7 contre en 27 minutes

Les stats de Killian Hayes cette saison en G League : 22,2 points à 50,6% au tir dont 40,3% du parking, 73,9% aux lancers, 5,4 rebonds, 8,1 passes, 2,5 steals et 0,5 contre en 35,4 minutes

Killian Hayes vient d’exploser son record de points en carrière en G League ! 🇫🇷🔥

38 POINTS

15/25 au tir

8/14 du parking (!)

6 passes

5 rebonds

Y’a pas une équipe NBA qui veut lui proposer un petit contrat là vraiment ? pic.twitter.com/Lwyb4IQQxl

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 15, 2025

# Armel Traoré

Coupé par les Lakers en février, Armel termine sa saison en Espagne, du côté de Manresa.

Les stats d’Armel Traoré cette saison en NBA : 1,6 point à 31,6% au tir dont 0% du parking, 28,6% aux lancers, 1,7 rebond, 0,1 passe, 0,4 steal et 0,2 contre en 7,4 minutes

Les stats d’Armel Traoré cette saison en G League : 13,3 points à 51,3% au tir dont 34,4% du parking, 56,3% aux lancers, 8,3 rebonds, 1,8 passe, 0,3 contre et 0,4 steal en 25,3 minutes