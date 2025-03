Fin de saison pour LaMelo Ball (Hornets)

Souvent limité par les blessures, LaMelo Ball ne terminera pas la saison NBA 2024-25. Le meneur star des Hornets doit se faire opérer de la cheville et du poignet.

C’est l’insider Shams Charania (ESPN) qui a annoncé la nouvelle ce vendredi soir. Ce sont des opérations mineures mais elles garderont LaMelo sur la touche pour les deux dernières semaines de la saison régulière.

Team doctors and outside specialists concluded that the two procedures will allow Ball to heal and have a full offseason. The decision ends Ball’s career year in scoring. He is the first player in Hornets history to average 25 points and 7 assists in a season, per ESPN research. https://t.co/seU0hN6QKE

— Shams Charania (@ShamsCharania) March 28, 2025

Les Hornets, 14e de la Conférence Est avec un bilan de 18 victoires pour 54 défaites, n’ont plus rien à jouer cette saison excepté une bonne place à la Draft NBA. L’absence de Ball jusqu’à la fin de la saison (comme Brandon Miller) va en ce sens.

Néanmoins, c’est une nouvelle campagne tronquée par les blessures pour LaMelo. Il finira la saison 2024-25 avec seulement 47 matchs joués pour des stats de 25,2 points et 7,4 passes de moyenne. L’an dernier, il avait été limité à 22 matchs, et 36 la saison d’avant après une opération de la cheville. Autant dire que Ball commence à se faire une petite réputation de joueur “injury prone”.

LaMelo Ball devrait pouvoir récupérer de ces petites opérations pour bien se préparer durant l’intersaison, mais il devra prouver l’an prochain qu’il peut rester sur le terrain.

Source texte : ESPN