Les Pistons résistent au coup de chaud de Donovan Mitchell (133-122)

Malgré l’absence de Cade Cunningham, les Pistons ont sorti un grand match pour s’offrir le scalp des Cavaliers cette nuit. Donovan Mitchell aura tout tenté dans le money time mais c’est bien Detroit qui remporte une victoire méritée.

Pour les stats maison de ce match, c’est ici

Tim Hardaway Jr. sur son nuage, le collectif de Detroit à l’honneur

Déplacement périlleux pour les Cavs du côté de Detroit, même sans Cade Cunningham en tenue. Ils l’ont prouvé cette saison, les Pistons ont de la ressource et des gars qui n’ont pas peur de step up quand il faut. Cade et Tobias Harris absents, c’est Tim Hardaway Jr. qui profite des tickets shoots supplémentaires pour se montrer. 13 points dès le premier quart et c’est Detroit qui prend le meilleur départ.

Les Cavs ne baissent pas la tête et plante un 11-0 pour attaquer le second quart. On se dit que la machine est lancée mais les Pistons répondent du tac au tac. Jalen Duren sort les muscles dans la raquette, Ron Holland et Ausar Thompson font profiter de leurs qualités athlétiques. On tient notre match serré.

Au retour des vestiaires, Tim Hardaway Jr. continue son chantier avec 11 points supplémentaires pour arriver à 29. La défense des Cavs prend l’eau de toutes parts et Detroit serre plutôt bien les rangs derrière. 18 points d’écart avant le money time, les Pistons font le show et Isaiah Stewart se permet même d’afficher Evan Mobley avec une action de classe.

Isaiah Stewart put the MOVES on Evan Mobley for the bucket 🪣pic.twitter.com/XdTGZ7yiT1

— ClutchPoints (@ClutchPoints) March 29, 2025

Donovan Mitchell prend feu.. en vain

On se dit que la fin de match va être tranquille mais un petit malin va sortir de sa boîte. Alors qu’il a soufflé le chaud et le froid pendant 3 quart-temps, Donovan Mitchell sonne la révolte pour Cleveland. Totalement dans la zone, l’arrière enchaine les paniers malgré des défenseurs qui font le max pour l’arrêter. Spida inscrit 22 de ses 38 points sur le seul money time ! Il ramène les siens à deux petits points. Avant ça, Dean Wade s’était fait un copain avec Dennis Schröder.

DEAN WADE THROWS IT DOWN OVER MULTIPLE PISTONS DEFENDERS 🤯pic.twitter.com/8AJqhoruPo

— ClutchPoints (@ClutchPoints) March 29, 2025

Héros de son équipe, Mitchell va néanmoins craquer par la suite. D’abord en offrant trois lancers à Malik Beasley sur une faute bête puis en faisant un 0/2 sur la ligne en suivant. Les Pistons sentent que c’est le moment d’en finir. La paire Thompson / Schröder donne le coup de grâce et Kenny Atkinson agite le drapeau blanc. Victoire majuscule pour Detroit, solidement installé dans le Top 5 à l’Est.