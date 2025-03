Vous l’attendez tous, chaque année, quand les rayons du soleil réapparaissent pour mettre en lumière… la nullité de certaines équipes de NBA. La nullité ou la stratégie, c’est selon, car à partir du mois de mars certaines défaites s’apparentent à de savantes victoires. Bienvenue dans le monde merveilleux du tanking, là où les pires équipes de NBA sont récompensées de chances supplémentaires pour enfin sortir du marasme. Vivement la Draft, et ce matin, les Nets et le Jazz ont fait le boulot avec la manière. Enfin… surtout avec des fesses bien rouges vu les raclées encaissées.

Les résultats de la nuit

Pistons – Cavs : 133-122 (stats)

– Cavs : 133-122 (stats) Nets – Clippers : 100-132 (stats)

: 100-132 (stats) Raptors – Hornets : 108-97 (stats)

– Hornets : 108-97 (stats) Bucks – Knicks : 107-116 (stats)

: 107-116 (stats) Wolves – Suns : 124-109 (stats)

– Suns : 124-109 (stats) Pelicans – Warriors : 95-111 (stats)

: 95-111 (stats) Nuggets – Jazz : 129-93 (stats)

Le Tankathon 2025 :

Bonne opération du jour : Jazz, Pelicans, Hornets, Nets

Rien de bien nouveau dans le fond du classement, les mauvais élèves ont fait le taf ou plutôt ils ne l’ont pas fait mais c’est là tout l’intérêt du tanking n’est-ce pas ? Encore une grosse dizaine de jours avant les vacances, le calvaire est bientôt terminé.

Mauvaise opération du jour : Raptors

Il n’y a pas si longtemps, Toronto pouvait encore espérer monter un peu dans le classement des cancres mais vu que Philly et Brooklyn sont en train de finir en roue libre, les Raptors n’ont rien à perdre à gagner quelques matchs de plus. Ils ne rattraperont pas le Play-in mais ne peuvent pas non plus redescendre au classement, alors tant qu’ils y sont…

Les affiches de la nuit prochaine

22h : Magic – Kings

0h : Wizards – Nets

0h30 : Sixers – Heat

1h : Bulls – Mavs

1h : Spurs – Celtics

1h : Thunder – Pacers

1h : Grizzlies – Lakers

Rappel concernant la Lottery :

Pire bilan de la Ligue : 14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft

14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft 2ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 3ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 4ème pire bilan de la Ligue : 12,5% de chance

: 12,5% de chance 5ème pire bilan de la Ligue : 10,5% de chance

: 10,5% de chance 6ème pire bilan de la Ligue : 9% de chance

: 9% de chance 7ème pire bilan de la Ligue : 7,5% de chance

: 7,5% de chance 8ème pire bilan de la Ligue : 6% de chance

: 6% de chance 9ème pire bilan de la Ligue : 4,5% de chance

: 4,5% de chance 10ème pire bilan de la Ligue : 3% de chance

: 3% de chance 11ème pire bilan de la Ligue : 2% de chance

: 2% de chance 12ème pire bilan de la Ligue : 1,5% de chance

: 1,5% de chance 13ème pire bilan de la Ligue : 1% de chance

: 1% de chance 14ème pire bilan de la Ligue : 0,5% de chance

