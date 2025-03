Après deux premiers matchs de March Madness où il n’a pas eu à forcer son talent, Cooper Flagg a fait étalage de toutes ses qualités cette nuit contre Arizona. Son coach Jon Scheyer, pourtant pas né de la dernière pluie, a été impressionné par son phénomène.

“C’est l’une des meilleures performances auxquelles j’ai pu assister.”

C’est comme ça que le coach de Duke Jon Scheyer a décrit le match de Cooper Flagg cette nuit face à Arizona. Petit rappel des stats du garçon : 30 points, 6 rebonds, 7 passes, 1 interception, 3 contres, le tout à 9/19 au tir dont 3/5 à 3-points et 9/10 aux lancers-francs.

En plus des chiffres qui parlent d’eux-mêmes, Flagg a montré ce leadership des deux côtés du terrain qui fait de lui le favori pour être le premier choix de la Draft NBA 2025. Il a réalisé plusieurs big plays qui ont donné ou conforté le momentum à son équipe. On pense notamment à ce 3-points au buzzer de la première mi-temps.

La performance de Cooper Flagg est d’autant plus folle que le bonhomme est toujours un freshman (joueur de première année). Il est devenu le plus jeune joueur à lâcher un match en 30-5-5 en March Madness. Coop’ est aussi le seul joueur dans l’histoire du tournoi NCAA à afficher de telles stats quand on y ajoute les contres.

De quoi impressionner encore un peu plus son coach Jon Scheyer, qui a joué quatre ans à Duke (2006-10) avant de prendre le rôle d’assistant de Mike Krzyzewski en 2014 (il est devenu head coach après la retraite de Coach K en 2022).

“Il a fait ce qu’il avait à faire, puis il va passer à autre chose pour se concentrer sur le match contre Alabama. C’est ce qui est super avec lui. Il ne se laisse pas entraîner par tout cela. Ce que j’attendais de lui, c’est qu’il prenne ses responsabilités. Je voulais qu’il soit pleinement lui-même, et il l’était. Il était dans son élément ce soir. Il était lui-même. Il a une grande personnalité. Il était décontracté, il parlait, il était compétitif, bref tout ce qu’il fallait. Alors oui, il m’impressionne tout le temps.” – Jon Scheyer

Cooper Flagg a porté les siens lors d’une soirée où Arizona aurait très bien pu réaliser l’upset sous l’impulsion des 35 points de Caleb Love. Mais Coop’ a montré une nouvelle fois que le patron, c’est lui, guidant Duke vers une victoire 100-93 et une qualification pour l’Elite Eight.

Duke affrontera Alabama dans la nuit de samedi à dimanche, avec une nouvelle masterclass de Flagg en perspective ?

