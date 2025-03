Depuis hier et la rencontre entre Adam Silver et le boss de la FIBA Andreas Zagklis, le projet d’une ligue NBA en Europe est devenu un peu plus concret. Elle pourrait voir le jour avant même l’ajout de nouvelles franchises dans la Grande Ligue.

Il y a plusieurs dossiers sur le bureau d’Adam Silver en ce moment. Il y a notamment celui de la NBA Europe et celui de l’expansion de la Grande Ligue avec l’ajout de deux nouvelles franchises à Las Vegas et Seattle. Mais si on parle de ce dernier depuis un bon bout de temps maintenant, c’est bien le projet de la ligue européenne qui semble avoir la priorité aujourd’hui.

“Adam Silver a déclaré aujourd’hui que l’expansion de la NBA – à Las Vegas et Seattle – n’était toujours pas à l’ordre du jour” a déclaré l’insider d’ESPN Brian Windhorst. “C’est quelque chose que la Ligue continue de repousser. La NBA est plus concentrée sur la volonté de créer une ligue en Europe que sur l’expansion de la NBA. Je pense toujours qu’on verra une expansion, mais on aura une ligue européenne avant.”

Aucune véritable date n’a été annoncée concernant la création de la NBA Europe, mais certaines sources de The Athletic indiquent qu’elle pourrait voir le jour dès 2026. Autant dire que c’est demain.

Si tout cela reste à confirmer, une chose est d’ores et déjà certaine : on ne verra pas d’expansion en NBA dans un an. Il faudra patienter un peu plus – potentiellement jusqu’en 2027-28 – et ce pour plusieurs raisons.

Lors de sa conférence de presse hier, Adam Silver a déclaré que la vente des Celtics devait d’abord être finalisée pour pouvoir se focaliser sur une expansion NBA, le rachat de la franchise de Boston étant un facteur déterminant pour estimer la valeur de potentielles nouvelles équipes à Vegas et Seattle. Pour rappel, les Celtics viennent d’être vendus pour plus de 6 milliards de dollars à Bill Chisholm, mais la transaction doit encore être validée par la NBA.

Autre élément à prendre en compte, le contexte médiatique. Si la NBA vient de signer un nouveau deal XXL concernant ses droits télévisés (76 milliards de dollars sur onze ans), il existe beaucoup d’incertitude concernant la diffusion sur le plan local.

“J’ajouterais un dernier élément, qui me fait également réfléchir, à savoir que nous aimerions avoir une meilleure idée de la direction que nous prenons avec les médias locaux “, a déclaré Adam Silver. “Il est de notoriété publique que nous avons constaté un déclin important dans ce domaine. Pratiquement deux tiers de nos équipes travaillent aujourd’hui avec des RSN (chaînes régionales, ndlr.) qui ont récemment fait faillite ou ont fermé leurs portes. Je pense que même si nous comprenons maintenant le paysage médiatique national, on analyse l’expansion également sur le plan local, je pense que nous aimerions vraiment comprendre quelles sont les opportunités pour les médias locaux, car il s’agit d’une composante essentielle de l’économie de nos équipes.”

Enfin, en plus de ça, il ne faut pas oublier le facteur LeBron James, favori pour devenir propriétaire d’une franchise à Las Vegas avec Fenway Sports Group, mais qui ne peut pas postuler tant qu’il continue à jouer. Adam Silver ne l’a évidemment pas mentionné mais on sait que le commissionnaire de la NBA ne serait pas contre de voir le King devenir proprio à Vegas.

Bref, tout ça pour dire qu’il reste encore plusieurs barrières à franchir avant de voir deux nouvelles franchises NBA à Las Vegas et Seattle. Le temps pour la NBA de créer sa nouvelle ligue en Europe…

Sources texte : ESPN / Brian Windhorst / The Athletic