Retraitée depuis l’année dernière, Candace Parker verra son numéro 3 accroché au plafond de la Crypto.com Arena le 29 juin prochain. Un honneur à la hauteur de la légende des Sparks de Los Angeles.

Elle a disputé ses treize premières saisons sous le maillot violet et or.

MVP en 2008 dès sa saison rookie (!) puis en 2013, championne WNBA avec les Sparks en 2016 (et MVP des Finales) avant de remporter deux autres titres en 2021 et 2023 dans d’autres franchises. Double championne olympique avec Team USA. Voilà un court résumé de la carrière de Candace Parker mais qui suffit à vous placer l’immensité de cette dernière.

Avec un CV comme ça, pas surprenant que la franchise dans laquelle elle ait joué le plus de saisons, les Sparks de Los Angeles, lui fasse l’honneur ultime : le retrait de son maillot. Ce sera chose faite le 29 juin prochain, puisque le numéro 3 de Candace Parker rejoindra le plafond du Staples Center de la Crypto.com Arena.

Breaking: The Los Angeles Sparks will retire Candace Parker’s No. 3 jersey on June 29, sources told @ramonashelburne.

She becomes the third player to have her jersey retired by the franchise, joining Hall of Famer Lisa Leslie and former player and general manager Penny Toler. pic.twitter.com/6uHRTb7aiE

— ESPN (@espn) March 27, 2025

Elle n’est que la troisième joueuse des Sparks à recevoir cette distinction, puisqu’elle rejoint Lisa Leslie qui fut sa coéquipière pour ses deux premières saisons, et Penny Toler, légende historique de la WNBA et ancienne General Manager de la franchise californienne.

Source texte : ESPN