Les spéculations entourant Jimmy Butler animent l’actu NBA en ce moment, d’autant plus que la star de Miami n’est pas avec le groupe floridien actuellement. Il ratera les deux prochains matchs du Heat en déplacement.

Dans un contexte “normal”, on dirait simplement que Jimmy Butler se remet d’une gastro et qu’il a besoin d’un peu de temps pour se remettre en condition de match. Sauf qu’on n’est pas dans un contexte “normal” à Miami actuellement.

Alors qu’il souhaite se faire transférer avant la trade deadline et que Pat Riley assure le contraire, Jimmy enchaîne les matchs ratés en ce moment. Cela fait trois de suite depuis sa sortie prématurée face au Thunder le 20 décembre, série à laquelle on peut ajouter deux rencontres supplémentaires puisqu’il ne jouera pas ce week-end contre Atlanta et Houston.

Jimmy Butler still away from team, out for next two games before Heat expects him to return https://t.co/TNZ3bAn6vq Butler will miss tomorrow’s game in Atlanta and Sunday’s game in Houston

— Anthony Chiang (@Anthony_Chiang) December 27, 2024

Initialement, le Heat pensait que Jimmy Butler allait rejoindre l’équipe vendredi pour les deux derniers matchs du road-trip. Mais visiblement il n’est pas encore en condition de jouer, et Miami devra patienter minimum jusqu’à mercredi prochain (match face aux Pelicans à domicile) pour retrouver son ailier.

Sans vouloir spéculer sur l’état de santé de Jimmy Butler ainsi que ses motivations, difficile tout de même de ne pas contextualiser ces absences répétées avec les nombreuses rumeurs concernant son avenir à Miami…

Sources texte : Miami Heat / Miami Herald