Le Pick de la Muerte, c’est le défi qui vient pimenter la saison de TrashTalk Fantasy League. Le concept est simple, une fois par mois et à un jour complètement aléatoire, la TTFL bascule en mode… PICK DE LA MUERTE. Autrement dit ? Tous les joueurs et joueuses qui feront le best pick de la soirée participeront automatiquement à un tirage au sort pour gagner un giga cadeau ! La première édition de la saison avait justement lieu hier et on va découvrir tout de suite qui va repartir avec d’incroyables lots gracieusement offerts par notre partenaire SlamDeck. C’est parti !

Il fallait d’abord consulter soigneusement l’injury report pour ne pas tomber dans le piège. Luka Doncic, Stephen Curry et Ja Morant n’étaient pas en tenue hier soir et ce sont 5% des joueurs de TTFL qui se sont réveillés avec une jolie bulle dans leurs decks ce matin. Pas de grosse foirade à déplorer d’autre part, si ce n’est la difficile soirée de Jimmy Butler (15 points) et les perf un peu mid de Franz Wagner (26 points), LaMelo Ball (24) ou encore Jalen Williams (29). Globalement, le reste des leaders ont donné satisfaction.

SGA a croqué un peu mais termine avec 43 points, KD a fait du KD (42) et Domantas Sabonis a fait ses stats contre la défense des Wolves (51). Les adorateurs du pivot turc des Rockets ont connu la même joie (51) alors que Pascal Siakam (48) et Evan Mobley (50) faisaient aussi partie des bons plans de la nuit en TrashTalk Fantasy League. Mais pas autant que Jalen Brunson (59) qui s’est rappelé au bon souvenir de Dallas malgré la défaite ou que Jalen Green (66) qui a rajouté un peu d’huile sur le feu à Minneapolis.

Mais pour avoir une chance de participer au tirage au sort de cette nouvelle édition du Pick de la Muerte, il fallait avoir la vision ou être resté bloqué en 2018. Face à la défense gruyère des Wizards, James Harden s’est régalé cette nuit avec 69 points TTFL. Son plus gros carton de la saison et il fallait évidemment que cela tombe ce mercredi soir avant d’aller engloutir quelques dindes pour Thanksgiving. Félicitations à toutes celles et ceux qui ont eu le nez assez fin pour voir venir le coup de chaud du barbu du Clippers. Vous étiez 273 devins à miser sur The Beard !

# LES LOTS :

Vous les connaissez peut-être déjà pour avoir vu certains de leurs produits sur le Shop TrashTalk ou lors des matchs de préparation de l’EDF cet été, cette édition de novembre du Pick de la Muerte était organisée en partenariat avec SlamDeck, le premier jeu de cartes à collectionner du basket français. Au total, ce sont plus de 150 cartes de joueurs et joueuses de l’équipe de France de basket qui sont à collectionner au travers de leurs différents decks et coffrets disponibles. Et puisqu’on aime faire les choses bien, SlamDeck a décidé de régaler en récompensant 3 joueurs de TTFL tirés au sort parmi les best picks de la nuit dernière.

1er lot : 1 Coffret Premium Collection Onyx 2024 d’une valeur de 30€ ainsi qu’une carte dédicacée par Guerschon Yabusele himself d’une valeur inestimable. Le postériseur de King a d’ailleurs été très bon cette nuit, offrant un joli 35 en TTFL à ceux qui avaient décidé de lui faire confiance, se permettant au passage un nouveau record de points en carrière contre les Rockets (22 points).

2è lot : 1 Deck Noël 2023 d’une valeur de 15€ et une carte dédicacée par la meilleure marqueuse de l’histoire de l’équipe de France aka Sandrine Gruda. Le genre de cadeau qui fait plaisir à quelques semaines de Noël.

3è lot : 1 deck 2023 d’une valeur de 15€ qui inclut la première carte officielle de Victor Wembanyama sous le maillot bleu.

Et pour ceux qui n’ont pas eu la chance d’être tirés au sort, SlamDeck proposera une réduction de 20% sur l’ensemble de ses produits ce 29 novembre pour le Black Friday. L’occasion de se faire plaisir ou de faire plaisir à Noël avec des cartes de nos héros tricolores.

# LES VAINQUEURS DU PICK DE LA MUERTE DE NOVEMBRE 2024

Dernière étape de ce nouveau défi du Pick de la Muerte, le tirage au sort ! Le règlement est formel, parmi tous les best picks de la nuit, trois joueurs repartiront avec l’un des lots qui étaient mis en jeu par notre partenaire SlamDeck à l’occasion de cette nouvelle édition du jeu. Nous avons donc fait le tirage au sort pour désigner les 3 chanceux pour qui c’est déjà un peu Noël et voici sans plus attendre leurs pseudos TTFL ci-dessous. Bravo à eux !

1er lot : Legendcoys

2è lot : Simssy35

3è lot : Gasser

# COMMENT RECEVOIR MON CADEAU ?

Si vous figurez dans la liste ci-dessus, ne vous inquiétez pas on a votre adresse mail, votre carte bleue et votre code sanguin. Vous serez donc contactés prochainement par mail, afin de nous transmettre vos infos d’envoi et que vous puissiez récupérer facilement et rapidement votre lot. Merci d’y répondre sous 30 jours maximum.

