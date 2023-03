Cela fait deux ans que Kyle Lowry a été tradé chez le Heat après avoir passé une bonne partie de sa carrière à Toronto. Mais pour le moment, on ne peut pas dire que le fit est exceptionnel. Miami serait grandement déçu par le six fois All-Star.

Depuis 2021 Kyle Lowry est un joueur du Heat. Lors du transfert contre Goran Dragic et Precious Achiuwa, Miami cherchait un All-Star d’expérience pour renforcer son équipe dans l’espoir d’aller décrocher un nouveau titre. Mais malheureusement pour eux, il y a eu un peu tromperie sur la marchandise. Kyle Lowry n’a jamais joué au niveau qu’on lui connaissait à Toronto sur le long terme et n’apporte pas ce qu’on attend de lui. En plus, les blessures l’ont pas mal éloigné des terrains. Cette saison, il n’a joué que 51 matchs. Il est resté un mois sur la touche à cause d’un genou qui grince entre février et mars et revient partiellement actuellement. Selon Barry Jackson, insider du Heat depuis 35 ans, le Heat serait déçu de Lowry et attendait le All-Star, non le vieillard.

They didn’t expect this from Lowry. They thought they were getting all star PG — Barry Jackson (@flasportsbuzz) March 30, 2023

À 37 ans, le champion 2019 a du mal à enchaîner les matchs et les perfs. Cette saison, il n’est seulement qu’à 11.5 points, 4 rebonds et 5 passes de moyenne. Pas mal pour un mec de second unit, beaucoup moins bien pour un meneur titulaire. Ces mauvaises prestations pourraient avoir un impact cet été. Miami pourrait décider de s’en séparer bien que son contrat soit lourd à digérer pour son niveau. Pour la saison 2022-23 et 2023-24, on avoisine les 30 millions de dollars de paye. Difficile de penser qu’une franchise pourrait se mettre sur le coup pour un joueur sur lequel il n’y a aucune certitude et aussi âgé… hormis contre des tours de Draft.

En attendant, Kyle Lowry doit aider son équipe à se qualifier en Playoffs. L’objectif est déjà d’atteindre le Top 6 avec les Nets dans le viseur… pour éviter la case Play-in qui serait une étape inutilement difficile pour South Beach.

