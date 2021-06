Récap de la nuit NBA : les Nets se la jouent cool, cool, cool, et les Suns domptent Nikola Jokic

Deux matchs nous étaient proposés cette nuit, et parmi eux l’ouverture d’une série qui s’annonce haute en couleurs. Du coup ? Les Nets se sont baladés à la maison, le suspens n’étant resté que deux ou trois minutes avant de se faire la malle direction l’Arizona. Tandis qu’il urge de trouver les bons ajustements côté Bucks, on s’inquiète moins sur le banc de Monty Williams où la victoire des Suns est venue rassurer le staff de Phoenix.

Les matchs de la nuit

Nets – Bucks : 125-86

Suns – Nuggets : 122-105

Ce qu’il faut retenir

Nets – Bucks : en leader d’un effectif brillant de par sa polyvalence, Kevin Durant est logiquement élu homme du match. Les Nets ont bouclé l’affaire en cinq minutes, et le fait que cette phrase ne soit pas juste une façon de parler est extrêmement flippant. Côté Bucks, aucun joueur n’a réellement atteint le niveau exigé à ce stade de la compétition. On est toujours perplexes devant la manière avec laquelle Mike Budenholzer utilise Giannis Antetokounmpo, à savoir par séquences. Les Bucks vont devoir retrouver leur adresse du parking, eux qui cumulent un vilain 14/57 depuis le début de cette série ! Dites, on l’aura notre suspens ?

Suns – Nuggets : au terme d’un match non sans déchets, les Suns ont su tirer profit d’une température de salle avoisinante les cinquante-douze degrés. Mention honorable à l’implication collective de chacun, davantage ressortie chez le soldat Mikal Bridges. Les Suns de Monty Williams ont parfaitement contenu un Nikola Jokic qui – si ce n’est le jeu de 1v1 – s’est vu restreint offensivement. Pas dans sa meilleure soirée, Devin Booker a cependant pu compter sur Chris Paul (21/6/11) pour prendre le relais et distribuer les caviars en attaque.

Le point sur les séries

Premier tour :

Bucks – Heat : 4-0

– Heat : 4-0 Nets – Celtics : 4-1

– Celtics : 4-1 Sixers – Wizards : 4-1

– Wizards : 4-1 Knicks – Hawks : 1-4

: 1-4 Clippers – Mavericks : 4-3

– Mavericks : 4-3 Nuggets – Blazers : 4-2

– Blazers : 4-2 Suns – Lakers : 4-2

– Lakers : 4-2 Jazz – Grizzlies : 4-1

Demi-finales de conférence :

Nets – Bucks : 2-0

– Bucks : 2-0 Sixers – Hawks : 0-1

: 0-1 Suns – Nuggets : 1-0

– Nuggets : 1-0 Jazz – Clippers : 0-0

