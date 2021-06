NBA Top 5 du jour : ça va devenir très compliqué si Blake Griffin se remet en mode 2015

Dans votre pieu, dans les transports ou juste avant d’arriver au boulot, retrouvez votre Top 5 du jour concocté par la NBA. Et nous, on rajoute juste un peu d’épice aux commentaires. Let’s go !

#5 : Kyrie Irving a fait danser Bryn Forbes mais Giannis veillait au grain. Not in my house Uncle Drew !

#4 : Facundo Campazzo et Nikola Jokic viennent de deux continents différents mais ils parlent le même langage : celui de la balle orange et du beau jeu.

#3 : Kevin Durant a voulu marquer son terrain contre Giannis Antetokounmpo : crossover, petit pull-up avec la faute en prime. Comment défendre ça aussi ?

#2 : Chris Paul sur pick and roll édition 24856, Deandre Ayton avait envie de nous claquer une statue de la liberté. Fais toi plaisir garçon !

#1 : Le jeu collectif des Nets est une pure merveille et lorsque ça finit par un gros poster d’un des spécialistes du circuit, c’est encore mieux.

Pour les images c’est juste en dessous, y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? Allez, à très vite !