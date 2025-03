Aux États-Unis, le mois de mars est synonyme de basket universitaire et plus précisément de “March Madness”. Comme son nom l’indique, le célèbre tournoi NCAA de fin de saison propose chaque année des scénarios complètement dingues, avec des belles surprises et des shoots à la dernière seconde. L’édition 2025 ne devrait pas faire exception.

Ça y est, on y est !

En ce jeudi 20 mars 2025, la March Madness – l’un des plus grands événements du sport américain – commence. Les fameux brackets sont remplis, les espoirs sont au plus haut, et les rêves les plus fous sont permis.

64 équipes sont aujourd’hui sur la ligne de départ pour tenter de vivre la plus belle des aventures. 64 équipes qui n’ont pas le droit à l’erreur si elles veulent aller le plus loin possible, la moindre défaite étant synonyme d’élimination. Comme dans chaque compétition, il y a des favoris, des outsiders et des petits poucets. Mais s’il y a bien une chose que la March Madness nous a apprise au fil des années, c’est que les statuts ne valent plus grand-chose une fois que les arbitres ont lancé l’entre-deux.

C’est bien ça qui fait le charme du célèbre tournoi universitaire. Tout est possible, à tout moment. Rien n’est jamais joué à l’avance et il suffit d’un coup du sort pour se planter, ou d’un bref alignement de planètes pour soudainement rayonner. Des réputations – bonnes ou mauvaises – se créent à la March Madness, des légendes s’écrivent, et des moments à part prennent place à jamais dans la mémoire des millions de fans qui se laissent emporter par l’événement.

La compétition n’a pas encore officiellement commencé qu’on a déjà eu un aperçu des choses à venir. Lors du First Four ces derniers jours (un play-in à la sauce NCAA, pour décrocher les quatre dernières places qualificatives), Alabama State a décroché son billet à la dernière seconde sur un panier improbable, après une passe de quarterback.

La March Madness, c’est ça, et tellement plus encore !

Le programme du Jour 1

17h15 : Louisville (#8) – Creighton (#9)

17h40 : Purdue (#4) – High Point (#13)

18h30 : Wisconsin (#3) – Montana (#14)

19h : Houston (#1) – SIU Edwardsville (#16)

19h50 : Auburn (#1) – Alabama State (#16)

20h15 : Clemson (#5) – McNeese (#12)

21h05 : BUY (#6) – VCU (#11)

21h35 : Gonzaga (#8) – Georgia (#9)

23h50 : Tennessee (#2) – Wofford (#15)

0h10 : Kansas (#7) – Arkansas (#10)

0h25 : Texas A&M (#4) – Yale (#13)

0h35 : Missouri (#6) – Drake (#11)

2h25 : UCLA (#7) – Utah State (#10)

2h45 : St. John’s (#2) – Omaha (#15)

3h : Michigan (#5) – UC San Diego (#12)

3h10 : Texas Tech (#3) – UNC Wilmington (#14)

