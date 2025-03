En quête d’une victoire pour continuer à croire au Play-in Tournament, les Blazers l’ont emporté avec la manière face aux Grizzlies cette nuit. Ils peuvent notamment remercier Deni Avdija. En feu sur la première mi-temps, l’Israélien a mis les siens sur la voie de la victoire.

Les fans de Portland peuvent continuer à espérer jouer le Play-in en avril. Avec moins de 3 matchs de retard sur la 10ème place, il reste encore une chance de revenir sur les Mavs et les Suns mais pour cela, il va falloir enchainer les grosses victoires, comme celle de cette nuit contre Memphis. Les Blazers n’ont jamais été menés dans cette rencontre, prenant rapidement le large avant de gérer les tentatives de comeback des Oursons.

La défense a encore été impériale du côté des Blazers, avec Memphis qui a été limité à 10 petits points dans le money time. On retiendra aussi la grosse performance de Deni Avdija, l’un des chouchous du Moda Center. L’ailier israélien a livré une performance à deux visages. C’est lui qui a porté les siens sur toute la première mi-temps, immense au scoring (26 points au break) et au four et au moulin dans tous les compartiments du jeu. Moins en réussite en attaque sur la seconde mi-temps, il s’est attelé à bien défendre, participer au rebond et jouer les facilitateurs pour les copains. De quoi aller chercher un double-double taille XXL avec 31 points, 16 rebonds et 8 passes. Une ligne de stats à la Nikola Jokic.

Avec une 3ème victoire de rang, Portland reste plus que jamais en embuscade derrière les Suns et les Mavs pour le dernier billet pour le Play-in Tournament mais les prochains matchs s’annoncent déterminants pour la bande de Chauncey Billups. Dans les prochains jours, ce sont les Nuggets, les Celtics et les Cavs qui sont en visite dans l’Oregon. Trois gros morceaux et trois gros tests pour voir si ce groupe peut rêver d’un printemps ailleurs que sur le canapé.