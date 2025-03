Les Kings remportent un thriller face aux Cavs (123-119) !

Malgré les absences de Domantas Sabonis et Zach LaVine, les Kings s’offrent le gros coup de la nuit en faisant chuter les Cavs ! (123-119)

Pour la feuille de match de ce thriller, c’est ici

Avec 4 défaites sur les 5 derniers matchs, la dynamique n’était pas folle pour Sacramento avant la réception de Cleveland, leader de la Conférence Est. Pour ne rien arranger, Doug Christie devait faire sans deux de ses leaders, à savoir LaVine et Sabonis. Mais les Kings ont de la ressource et ils l’ont prouvé sur ce match, avec un effort collectif de tout le groupe pour venir à bout de l’une des équipes les plus solides de la saison.

Le banc californien a notamment répondu présent avec un nouveau record en carrière pour Devin Carter (16 points) et le précieux Trey Lyles (13 points, 7 rebonds, 5 passes) sous les panneaux. Le premier a notamment été omniprésent dans le troisième quart-temps pour enfin mettre Sacramento devant alors que Cleveland a mené une bonne partie du match sous l’impulsion d’un super Evan Mobley (31 points).

Le money time s’annonçait bouillant, dans une salle en mode Playoffs, on n’a pas été déçu du spectacle. Longtemps dans le dur, Donovan Mitchell a sonné la charge pour Cleveland avec 10 de ses 26 points sur le dernier acte mais Sacramento avait du répondant avec DeMar DeRozan (27 points dont 11 sur le money time) et Malik Monk, auteur d’un gros panier en fin de match avant d’aller chercher (et mettre) les lancers de la victoire.

Pour les Kings, c’est une victoire qui a un goût de succès référence face à un très gros calibre. De quoi remotiver tout un groupe alors que l’équipe est loin d’être assurée d’une place au Play-in en avril. Pour les Cavs, c’est un petit coup de mou après la défaite de la veille face aux Clippers. Les jambes ont été un peu lourdes sur la fin, on ne va pas tirer la sonnette d’alarme pour autant. Faudrait pas oublier que cette équipe sort tout juste de 16 victoires de suite et elle était privée de Darius Garland cette nuit. On attend quand même une réaction vendredi du côté de Phoenix pour relancer la machine.