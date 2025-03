Course aux Playoffs 2025 : les Suns piquent la 10e place aux Mavs

La saison régulière prendra fin le 13 avril et d’ici-là, chaque matin, on va donc surveiller de très près cette fameuse course aux Playoffs. Les Playoffs, là où toutes les carrières se font où se défont, mais avant de se taper en postseason… encore faut-il avoir le droit d’y participer. Qui sera dans les 6 ? Qui aura le délicat honneur de jouer un play-in tournament ? Par ici pour les bonnes et les mauvaises opérations de la nuit, avec ce matin les Suns qui sont de retour dans la zone du Play-In Tournament, au détriment des Mavs.

Les résultats de la nuit

Les classements

JUSTE ICI !

La petite règle concernant les tie-breakers

Voici les règles NBA concernant les tie-breakers à 2 ou 3 équipes à égalité.

Les points sont classés par ordre de priorité.

Bonne opération du jour : Lakers, Suns, Rockets, Pistons, Pacers

Difficile de parler de tout le monde du coup on hiérarchise avec les Lakers qui remontent sur le podium à l’Ouest grâce à leur victoire face aux Nuggets. Les Suns sont eux virtuellement de nouveau qualifiés pour le Play-In. Enfin, les Pistons et les Pacers se rendent coup pour coup dans la lutte pour la 4ème place à l’Est, mettant aussi la pression sur les Bucks, qui jouent demain face aux Lakers.

Mauvaise opération du jour : Nuggets, Mavs, Grizzlies, Heat

On s’en doutait un peu mais l’avalanche de blessures chez les Mavs devait forcément se voir un jour. Le choke face aux Pacers associé à la victoire des Suns contre les Bulls a mis Dallas a la place du con, la 11ème. Les Nuggets et les Grizzlies ont eux perdu du terrain face aux Lakers et aux Rockets pour la course au podium.

Les affiches de la nuit prochaine

0h : Hornets – Knicks

0h : Pacers – Nets

3h : Warriors – Raptors

3h : Kings – Bulls

3h30 : Lakers – Bucks

Si les Playoffs démarraient ce soir :

Conférence Est

Cavs – Hawks, Magic, Bulls ou Heat

Celtics – Hawks ou Magic

Knicks – Pistons

Pacers – Bucks

Play-in tournament :

Hawks – Magic

Bulls – Heat

Conférence Ouest

Thunder – Clippers, Wolves, Kings ou Suns

Rockets – Clippers ou Wolves

Lakers – Warriors

Nuggets – Grizzlies

Play-in tournament :