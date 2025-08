WNBA : une rencontre DINGUE entre Sparks et Storm, le Sun écrase New York !

Quelle nuit en WNBA ! Cinq rencontres, dont une absolument folle entre les Sparks et le Storm, à Seattle. Deux prolongations, une Nneka Ogwumike exceptionnelle mais pas de victoire pour la bande de Gabby Williams et Dominique Malonga. Dans le reste du programme, le Sun guidé par Rachid Meziane a balayé le Liberty, notamment grâce à une superbe Leila Lacan !

Les résultats de la nuit

Wow, par où commencer… forcément, par cette rencontre dingue entre Storm et Sparks. Un scénario fou dans lequel aucune des deux équipes n’a réussi a clairement faire basculer le match en sa faveur. Il faudra un money time sous grosse pression, dans lequel Gabby Williams s’est illustrée avec des tirs (très) clutchs pour pousser les Sparks au bord du gouffre. Dommage, car Rickea Jackson propulse la rencontre en prolongation à quelques secondes du terme.

Nneka Ogwumike, la meilleure scoreuse du match (37 points, 12 rebonds, 4 passes à 14/25 au tir), a été partout du début à la fin de la rencontre, tandis que chez les Sparks, quatre joueuses terminent à plus de 20 points au bout de la 2e prolongation ! Gabby Williams colle un énorme 3-points pour revenir à égalité à 16 secondes de la fin, mais Dearica Hamby met le tir de la victoire pour LA à 4 secondes du terme. Victoire des Sparks au bout d’un match qui se racontera mieux en images :

Dans le reste de l’actualité de la nuit WNBA, le Liberty s’est fait déboîter face au Sun, qui a pu compter sur une Marina Mabrey en quasi triple-double (18 points, 10 rebonds, 8 passes) et une Leila Lacan très adroite (16 points, 6/8 au tir). Les filles de Rachid Meziane prennent un succès qui fait du bien dans une saison complexe. Côté New York, Sabrina Ionescu “sauve” un peu les meubles avec une rencontre à 23 points, tandis que Marine Johannès a elle passé une soirée très compliquée (21 minutes, 0 point, 2 passes).

À Chicago, les Valkyries s’offrent le Sky au terme d’une rencontre où les françaises ont brillé. Janelle Salaün, bien établie dans le cinq majeur, colle 16 points, 9 rebonds, 2 passes et 1 interception à 6/14 au tir. Également dans le cinq, Carla Leite plante 11 points, et Iliana Rupert complète le trio avec 14 points en sortie de banc, c’est pas mal non ? C’est français.

ILI BIG 3 FOR THE LEAD IN CHI! pic.twitter.com/lwCKjXlBA0

— Golden State Valkyries (@valkyries) August 2, 2025

Privées de Caitlin Clark, les filles du Fever ont maîtrisé les Wings d’une Paige Bueckers plutôt en forme (22 points), mais pas assez bien entourée pour aller prendre la victoire. À Atlanta, le Dream a dominé le Mercury dans une rencontre du haut de tableau.

Le programme du soir