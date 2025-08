Selon DeMarcus Cousins, Nikola Jokic hésitait à prendre sa retraite en 2022

DeMarcus Cousins était de passage dans le podcast de Mike Bibby hier et il en a profité pour lâcher une anecdote croustillante sur son ancien coéquipier Nikola Jokic. Le Joker aurait envisagé une retraite en 2022, alors même qu’il venait d’être MVP et était en passe de doubler cet accomplissement. Vraie histoire ou énorme maxage de Boogie ? Chacun se fera son avis.

Jouer en NBA est un rêve pour des millions de gens, un objectif d’une vie, le genre qui te fait sacrifier des tas de choses dans le seul but de s’en approcher. Pour Nikola Jokic, c’est un simple taf alimentaire qui lui permet de nourrir ses chevaux. Tous les adorateurs de la Mamba Mentality sont en sueur devant le champion aux trois MVP, tant il a accompli des merveilles tout en s’en cognant complet du basket. Un je m’en foutisme qui lui a peut-être fait envisager une retraite anticipée.

C’est en tout cas ce qu’a raconté DeMarcus Cousins hier dans le Straight Game Podcast de Mike Bibby. Boogie lui aurait fait une remarque sur son extension à venir qui allait être gigantesque, réponse du Joker :

“Mec, je veux juste rentrer chez moi et être tranquille avec mes chevaux”.

Demarcus Cousins says Nikola Jokic considered retirement instead of signing a Supermax deal with the Nuggets 😳😳 pic.twitter.com/4UaKA5V85I

— Straight Game Podcast (@straightgamepod) July 31, 2025



Alors évidemment attention, Boogie est plutôt réputé pour être un maxeur interstellaire, mais au vu des larmes de joie de Niko avec ses chevaux comparé à sa relative apathie en devenant Champion NBA, difficile d’affirmer que cette éventuelle retraite n’ait jamais traversé son esprit.

En tout cas, en tant que fan de beau basket, on est bien heureux que cela reste une hypothèse, et on compte sur le Joker pour retrouver le sommet des Playoffs dès la saison prochaine.

Source texte : Straight Game Pod