WNBA : Iliana Rupert cruciale pour les Valkyries

Un seul petit match cette nuit en WNBA. Le trio de Françaises des Valkyries se déplaçait dans la capitale pour y affronter la doublette de rookies des Mystics. Iliana Rupert a encore été très précieuse, avant une fin de match aussi haletante que maladroite, c’est l’heure du récap.

Les résultats de la nuit

Rendez-vous dans la capitale pour la seule et unique rencontre de cette soirée WNBA. Sonia Citron et Kiki Iriafen d’un côté, Janelle Salaün, Carla Leite et Iliana Rupert de l’autre, tout était réuni pour une affiche bien sympathique, qui s’est finalement terminée dans un money time plus que défensif.

Tout semblait pourtant rouler sur des chapeaux de roues pour les joueuses de Golden State qui, à l’extérieur, ont fait leur loi tout au long du match. Kate Martin (14 points) et Veronica Burton (10 points, 7 rebonds, 10 passes) n’y sont pas pour rien, de même pour notre Frenchie Iliana Rupert, ultra précieuse à l’intérieur avec ses 11 points, 7 rebonds et deux interceptions.

Iliana Rupert from downtown x2 🎯

She’s shooting 45% from three this season and looking every bit the part!

GSV-WAS | Prime pic.twitter.com/uUO5Tdw33Q

— WNBA (@WNBA) July 31, 2025

Une domination sans partage (Golden State ayant mené dans le match pendant plus de 36 minutes au total), avant un dernier quart en forme de thriller. Gros run de 10-2 entamé par Washington au début du quatrième et voilà que le rapport de force s’inverse avec les Mystics devant d’un petit point.

L’étau se resserre, les défenses aussi puisqu’en 7 minutes seulement 6 pions seront inscrits en cumulé par les deux équipes, une ambiance étouffante. Mais c’est au meilleur des moments que notre Janelle Salaün nationale (9 points sur le match) a décidé de pointer le bout de son nez en inscrivant un layup très clutch à une minute de la fin… qui deviendra le game-winner. Brittney Sykes tentera d’arracher la victoire au buzzer pour Washington, mais le floater part trop sur la droite. Les Valkyries l’emportent et se sortent du piège de la capitale.

Sit back and watch Ja go to work. 💪 pic.twitter.com/n8ZwDdAxVK

— Golden State Valkyries (@valkyries) August 1, 2025

Pour ceux que ça intéresse, la dernière Française de la partie Carla Leite n’a pas été en réussite cette nuit avec 4 points à 1 sur 4 au tir, mais le plus important c’est la victoire collective.

Une nuit à un match ça implique forcément du très lourd pour les jours qui suivent, et ce sera le cas dès ce soir avec pas moins de cinq rencontres à suivre. Au programme, toutes les Françaises seront sur le parquet entre GS, Connecticut, New York et Seattle. On gardera également un œil sur le deuxième match de retour de Cameron Brink avec les Sparks. Grosse nuit de WNBA en perspective !

Le programme du soir