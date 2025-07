WNBA : Cameron Brink enfin de retour, A’ja Wilson monstrueuse

Cameron Brink is BACK ! La star des Sparks de Los Angeles a fait son retour sur les parquets après plus de 400 jours loin de la WNBA en raison d’une grave blessure au genou. C’est la principale information de la nuit, avec la performance monstrueuse d’A’ja Wilson (34 points, 10 rebonds).

Les résultats de la nuit

Enfin, Cameron Brink est de retour ! Le match contre Las Vegas était particulièrement attendu, et même si les Sparks ont cédé face à une A’ja Wilson déchaînée, qu’est-ce que c’est bon de voir enfin Brink en tenue de basket. Certes, elle n’a joué que 14 minutes pour 5 points, 3 rebonds, 1 passe, 1 contre et 1 interception à 1/3 au tir, mais c’est le début !

Cameron Brink’s first bucket of the season?

A clean triple 💧 Welcome back, Cam!

LVA-LAS | League Pass pic.twitter.com/DOtYWQTyzP

— WNBA (@WNBA) July 30, 2025

Et puisqu’on a évoqué A’ja Wilson, parlons-en. Une performance de titan (34 points, 10 rebonds, 4 passes, 3 interceptions, 3 contres à 16/23 au tir) pour la maître à jouer des Aces, qui permet à son équipe de tranquillement s’imposer à Los Angeles. Ça mérite bien quelques highlights !

A’ja Wilson’s full-game takeover in one mix 🔥

✔️ 34 PTS on 16-23 FG

✔️ 10 REB

✔️ 4 AST | 3 STL | 3 BLK

Scored from all levels, dominated defensively, and got the W vs. the Sparks!#WelcometotheW pic.twitter.com/3aqkGUeo9E

— WNBA (@WNBA) July 30, 2025



Dans ce match, on notera également le superbe triple-double de Jackie Young, son premier en carrière.

First career triple-double. Start to finish dominance.

18 PTS | 11 REB | 10 AST | 3 STL

Jackie Young did it all in the victory over the Sparks 🔥#WelcometotheW pic.twitter.com/Lzs5fSOeGd

— WNBA (@WNBA) July 30, 2025

Du côté de Washington, les double-doubles d’Angel Reese et Kamilla Cardoso n’ont pas pu éviter la correction au Sky, qui tombe lourdement face aux Mystics d’une Sonia Citron très en forme (28 points). Avec Kiki Iriafen, les deux joueuses des Mystics ont écrit l’histoire en devenant les deux premières coéquipières de l’histoire de la franchise à coller plus de 20 points chacune dans le même match.

Sonia Citron and Kiki Iriafen are the first pair of rookie teammates to each have 20 points in the same game in Mystics history 🤩 pic.twitter.com/tdXsWrLbTk

— espnW (@espnW) July 30, 2025

Enfin, soirée sobre statistiquement mais réussie pour la triplette française des Valkyries. Iliana Rupert, Carla Leite et Janelle Salaün n’ont pas particulièrement brillé individuellement, mais offert ce qu’il fallait au collectif pour que Golden State prenne le succès face au Dream d’Atlanta. Victoire qui permet de mettre les Sparks à distance au classement tout en gardant le cap vis-à-vis de Las Vegas.

Le programme du soir