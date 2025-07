Grizzlies et Magic joueront à Berlin et Londres en 2026, la NBA de retour à Paris en 2027 et 2028 !

C’est officiel : Berlin et Londres seront les deux villes hôtes des matchs NBA en Europe pour 2026 ! Une rencontre en Allemagne, une en Angleterre pour les Grizzlies et le Magic. La grande ligue laisse Paris de côté… pour mieux y revenir, en 2027 puis 2028 !

Les fans allemands vont être contents, tous comme les britanniques. La NBA va visiter non pas une mais deux cités européennes cet hiver, avec deux rencontres prévues, d’abord à Berlin puis à Londres. Il s’agit de la première fois que la NBA s’exporte dans deux capitales sur une même semaine internationale. L’Allemagne, pays des frères Franz et Moritz Wagner (Magic) et championne du monde de basket en titre, accueillera la grande ligue le 15 janvier 2026, et Londres aura quant à elle son match 3 jours plus tard, le 18 janvier.

Europe, get ready! ✈️🌍

The NBA will host SIX regular-season games in Europe over the next three years, with games to come in Berlin and London (2026), Manchester and Paris (2027) and Berlin and Paris (2028).

🗞️ https://t.co/4NoauGQOj7 pic.twitter.com/jn5vPeYxWs

— NBA (@NBA) July 30, 2025



Paris est donc laissée de côté pour cette année, après cinq années de rencontres consécutives qui ont vu défiler les Nets, les Cavaliers, les Spurs, les Pacers, les Bulls, les Pistons, les Hornets et les Bucks. Toutefois, il n’y a pas lieu de se morfondre, car la NBA a également annoncé qu’elle serait de retour en France pour 2027 et 2028, avec un match par an !

see you in Berlin on January 15 🇩🇪 pic.twitter.com/LaPKfiRtbt

— Orlando Magic (@OrlandoMagic) July 30, 2025

Le programme, qui reste à définir concernant les équipes et les dates, sera néanmoins sur le même modèle qu’en 2026 : deux villes visitées, dont Paris. Il s’agira de Manchester (Royaume-Uni) en 2027, puis Berlin en 2028.

Source : NBA Communications