Agent-libre cet été, Jonathan Kuminga n’a toujours pas signé le moindre contrat. Récemment, son équipe des Warriors a fait une nouvelle offre pour le prolonger, mais a essuyé un refus de la part du joueur.

Il n’est pas bon être un agent-libre sur cette Free Agency 2025. Avec un marché très limité, où de nombreuses équipes ont peu voire pas de flexibilité, les joueurs n’ont pas beaucoup d’options pour trouver chaussures à leurs pieds.

C’est notamment le cas de Josh Giddey, Cam Thomas ou encore Jonathan Kuminga.

Ce dernier vient de boucler sa 4ème saison à Golden State et il se murmurait qu’il espérait aller chercher un deal de 30 millions par an durant l’intersaison. Un montant que personne ne peut ou n’est disposé à mettre sur la table.

De quoi favoriser les Warriors, qui peuvent s’aligner sur toutes les offres extérieures et qui ont donc la main sur le dossier. Reste que ces derniers n’arrivent pas à trouver un accord avec leur joueur pour une prolongation.

Selon Shams Charania et Anthony Slater d’ESPN, les Dubs auraient formulé dans les derniers jours une nouvelle offre de 45 millions de dollars sur 2 ans à Jonathan Kuminga. Offre.. refusée par le joueur.

Golden State made renewed push to retain Jonathan Kuminga, but the RFA continues to decline a two-year, $45 million offer due to Warriors insistence on a team option and waiving a built-in no-trade clause, sources tell ESPN.

Toujours selon les deux insiders, l’ailier-fort n’apprécierait pas la présence d’une team option sur la 2ème année du deal ni le retrait d’une clause de non-transfert.

Pas facile de savoir comment ce feuilleton va se terminer. Le joueur pourrait décider de prendre la qualifying offer pour jouer une année de plus aux Warriors avant de filer ailleurs par exemple.

Un scénario qui serait plutôt une ultime option vu les plans du bonhomme pour sa Free Agency. Mais comment faire autrement ? Aucune équipe ne peut lui faire une offre digne de ce nom et les offres de sign and trade des Kings et des Suns n’ont pas intéressé les Warriors.

Kuminga semblait lui chaud à l’idée de prendre un nouveau départ loin de San Francisco, où il a été peu utilisé sur la fin de saison et où ses rapports avec Steve Kerr sont loin d’être parfaits. Mais face à la réalité économique du marché, le jeune talent devra peut-être se faire une raison et porter le maillot des Warriors pour au moins une année supplémentaire.

