Donte DiVincenzo (Italie) forfait pour l’EuroBasket

Attendu à l’EuroBasket avec l’Italie, Donte DiVincenzo manquera finalement le tournoi. Le joueur des Wolves a révélé qu’un problème physique l’empêchait de prendre part à la compétition.

Détenteur d’un passeport italien depuis peu, Donte DiVincenzo était la belle surprise de la pré-liste italienne pour l’EuroBasket 2025. Le joueur avait exprimé son envie de jouer le tournoi sous le maillot Azzurri et les planètes semblaient alignées pour le voir sur les parquets d’Europe fin août.

Problème, on a appris ces dernières heures que le joueur de Minnesota allait finalement renoncer à l’Euro. Dans une vidéo postée sur les réseaux, Donte DiVincenzo a expliqué qu’un problème physique le forçait à repousser ses débuts avec l’Italie.

“My goal remains the same…Italian basketball going forward…World Cup, the Olympics…“

— Donte DiVincenzo will not join Team Italy for this summer’s European championships due to a preexisting toe injury pic.twitter.com/0BBsf4metq

— New York Basketball (@NBA_NewYork) July 30, 2025

“Je voulais juste dire à quel point je suis heureux, reconnaissant et excité d’être enfin devenu un citoyen italien. Je tiens à remercier la Fédération et les institutions italiennes d’avoir fait en sorte que tout cela se produise en un temps record. Malheureusement, je regrette de ne pas pouvoir rejoindre l’équipe nationale cet été en raison d’un problème physique”.

Le joueur a néanmoins expliqué qu’il comptait bien défendre les couleurs italiennes dans les prochaines compétitions, avec notamment les JO 2028 à Los Angeles en ligne de mire.

C’est un coup dur pour l’Italie, qui se retrouve dans un groupe relevé à l’EuroBasket avec notamment l’Espagne et la Grèce mais aussi la Bosnie, la Géorgie et Chypre.