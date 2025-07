WNBA – Marine Johannès titulaire… mais vaincue par Napheesa Collier et le Lynx

Les deux meilleures équipes de WNBA s’affrontaient cette nuit et ce sont les leaders, le Minnesota Lynx qui se sont imposés face à leurs dauphines, le New York Liberty. Napheesa Collier a dominé Marine Johannès et toutes ses autres adversaires avec 30 points et 9 rebonds.

Les résultats de la nuit

Trois matchs cette nuit, mais un clair point d’orgue. Les deux meilleures équipes de la Ligue qui s’affrontent dans l’atmosphère tempérée du Minnesota. Le Lynx accueillait le Liberty, mais cette fois, c’est Napheesa Collier qui a guidé le peuple. 30 points, 9 rebonds et 2 passes à 11/16 au tir… une performance de MVP.

Napheesa Collier put up a DOMINANT performance in the @minnesotalynx‘s win over the Liberty! 👑

30 PTS (11-16 FG)

9 REB

2 AST

3 BLK

2 3PM

This marks her 5th 30-PT game this season—matching A’ja Wilson as the league leader. #WelcometotheW pic.twitter.com/5nMGFydxCf

— WNBA (@WNBA) July 31, 2025

En face Marine Johannès était titulaire pour New York et a livré une belle performance avec 14 points et 4 rebonds. Mais c’est Sabrina Ionescu qui a posé le plus de problèmes à la défense adverse avec ses 31 unités, 5 rebonds et 4 passes.

Sabrina Ionescu led all scorers with 31 PTS in the @nyliberty‘s first matchup vs. the Lynx this season 👏

31 PTS | 5 REB | 4 AST | 3 3PM | 11-20 FG#WelcometotheW pic.twitter.com/1osJKpBDTP

— WNBA (@WNBA) July 31, 2025

Dans l’Indiana, le Fever est surprenant. Même sans Caitlin Clark, l’équipe a enchaîné une troisième victoire consécutive. Pourtant, en face le Phoenix Mercury est pour le moment troisième de la WNBA. Un succès à mettre au crédit, notamment, d’Aari McDonald, auteure d’un record en carrière avec 27 points.

New career-high for Aari McDonald 😤

27 PTS | 4 AST | 2 STL | 3 triples

Aggressive from start to finish in the Fever’s 107–101 W over the Mercury!#WelcometotheW pic.twitter.com/mEKZR6egM9

— WNBA (@WNBA) July 31, 2025

Dans le dernier match de la soirée, Paige Bueckers n’a pas démérité avec 21 points et 7 passes. Les Wings ont failli s’imposer à l’extérieur, mais le Dream, trop collectif (cinq joueuses à plus de 10 points) s’est imposé au bout du suspense.

Big-time performance from No. 5.

Paige Bueckers dropped 21 PTS, 7 AST & 3 triples in a hard-fought battle vs. the Dream!#WelcometotheW pic.twitter.com/jgxhphK7gO

— WNBA (@WNBA) July 31, 2025

Le programme du soir