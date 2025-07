Shannon Sharpe viré par ESPN !

ESPN se sépare d’une de ses grosses têtes. Shannon Sharpe a été visé, en début d’année par une plainte pour viol. Et même si depuis, les deux parties ont trouvé un accord, ce qui a stoppé la procédure, l’image de l’ancien joueur de NFL a été grandement abimée.

Après les départs d’Adrian Wojnarowski et Jonathan Givony, c’est une troisième grosse tête d’ESPN qui quitte le média en moins de 12 mois. La différence, c’est que Shannon Sharpe a lui été viré. Ses dernières affaires ont eu le pas sur son contrat.

L’ancienne star de NFL a été accusée de viol en avril et n’a jamais été à l’antenne depuis. La victime réclamait 50 millions de dollars de dommages et intérêts, mais il a été annoncé en juillet que les deux parties avaient trouvé un accord. Malgré cette résolution, Shannon Sharpe ne retrouvera pas son poste à ESPN, une information de The Athletic.

BREAKING: ESPN has fired Shannon Sharpe pic.twitter.com/GxmWLeLzeg

— Legion Hoops (@LegionHoops) July 30, 2025

Sur les réseaux sociaux, des images d’un plateau de mars dernier avec Stephen A Smith, Marcus Morris, Gilbert Arenas et Shannon Sharpe sont remontées. Les trois derniers cités ont enchaîné les problèmes ces derniers temps. Nul doute qu’ESPN souhaitera retrouver un environnement plus “sain” à l’avenir.

Source texte : The Athletic