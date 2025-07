Mikal Bridges prolonge aux Knicks pour 4 ans et 150 millions de dollars !

L’aventure continue pour le trio doré de Villanova aux Knicks. Après les prolongations de Jalen Brunson et Josh Hart l’été dernier, c’est Mikal Bridges qui a décidé de continuer l’aventure pour 4 ans et 150 millions de dollars.

La première saison de Mikal Bridges aux Knicks a été faite de hauts et de bas. Lors de ses premiers matchs, son changement de mécanique au shoot avait été moqué et critiqué, mais petit à petit, l’ailier s’est affirmé et a montré son potentiel des deux côtés du terrain.

Suffisant pour convaincre le management puisque l’ailier a signé un nouveau contrat, presque au maximum. Il fait don de six millions de dollars à New York, mais se retrouve quand même avec un joli pactole de 150 millions de dollars sur 4 ans. Une information révélée par Shams Charania.

🚨 Mikal Bridges reste aux Knicks pour 4 ans et 150 millions de dollars !

La belle histoire entre New York et Villanova se poursuit. https://t.co/VqUfMxrX3X

La saison dernière, les Knicks ont retrouvé les Finales de Conférence et apparaissent actuellement, après l’affaiblissement des Celtics et des Bucks, comme les cadors de l’Est. En plus du groupe de l’année dernière, Guerschon Yabusele et Jordan Clarkson sont arrivés pour renforcer le banc de touche. Cette équipe a des airs d’outsiders à la bague.

Alors il fallait absolument garder Mikal Bridges. L’ailier est le 3&D parfait dans la NBA moderne. Fiable comme pas deux, étant donné qu’il n’a jamais loupé la moindre rencontre, il se met en valeur par une immense polyvalence, des longs segments en défense et des flashs offensifs que ce soit de loin où à mi-distance.

Les fans des Knicks peuvent continuer à imiter sa célébration. Mikal Bridges continuera à mettre ses trois doigts devant lui pour faire rugir le Madison Square Garden.

Source texte : Shams Charania