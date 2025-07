Le résumé du Media Day de l’Équipe de France de l’intérieur

Ce mardi 29 juillet avait lieu le Media Day de l’Équipe de France de basket, à seulement un mois du début de l’EuroBasket 2025. TrashTalk était sur place pour l’occasion, on vous fait un gros point sur les déclas qu’on a pu récupérer.

Frédéric Fauthoux (Coach Équipe de France) :

Frédéric Fauthoux sur les entretiens individuels avec ses joueurs :

“Ce qui ressort beaucoup c’est la volonté de vouloir faire partie de l’équipe à tout prix. Savoir mettre son égo de côté pour la sélection et pour trouver un rôle. De garder l’EDF en haut de l’affiche.” pic.twitter.com/rErqxmq7QZ

Boris Diaw (Manager de l’Équipe de France) :

Boris Diaw sur Guerschon Yabusele :

“Le staff ne manquait pas du tout de confiance en l’équipe. Ce qui est intéressant c’est la perception du joueur. Il a vécu les choses différemment. Je le prends personnellement car s’il a eu ce sentiment, je dois travailler dessus” pic.twitter.com/0OPrfZPetU

Guerschon Yabusele :

Il avait été élogieux à propos de Nando de Colo et Nicolas Batum et veut désormais reprendre le flambeau :

“Essayer d’être cette passerelle pour que tout le monde soit à l’aise et connecté” pic.twitter.com/U1wPquPjs6

Guerschon Yabusele met les choses au point après sa sortie sur le Roomates Show ! 💣

“Ce n’est pas le message que je voulais faire passer […] Je voulais transmettre cette impression de seuls contre tous.” pic.twitter.com/ePOwqyY0pc

Guerschon Yabusele parle de son rôle de vétéran :

“Ça me fait rire de me dire que je suis un des anciens, j’ai 10 ans de plus que Zaccharie Risacher, ça m’a mis un coup, mais c’est intéressant et sympa. Y a un gros truc à aller chercher” pic.twitter.com/eZyGxtpyCY

Guerschon Yabusele sur le rôle de capitaine.

“Ce serait un honneur, j’ai l’impression d’être avec tous mes copains. Mais que je le sois ou pas, ça ne changera pas ma mentalité.” pic.twitter.com/oPPt1sFMQP

Guerschon Yabusele sur la passerelle entre les compétitions FIBA et la NBA

“Tous les joueurs de ce groupe France ont leur place en NBA.” pic.twitter.com/JOoXYsYnpf

Zaccharie Risacher :

Zaccharie Risacher a un objectif clair :

“Mon attente c’est de remporter l’or.” pic.twitter.com/PwqjOVQGpi

Zaccharie Risacher sur son évolution avec Frédéric Fauthoux : pic.twitter.com/KEANCFFvxO

Zaccharie Risacher sur son rapport avec l’Équipe de France :

“Je suis très attaché à le France et je m’en rend encore plus compte depuis que je vis à l’etranger. Je suis très fier, c’est l’objectif d’une vie.” pic.twitter.com/ZgmRL4Z8CT

Alexandre Sarr :

Alexandre Sarr espère être un des meilleurs contreurs de l’EuroBasket pic.twitter.com/aHWXyKHeMN

Bilal Coulibaly :

Bilal Coulibaly et son travail mentla pour gagner en régularité :

“Je me sens beaucoup plus prêt à mener une équipe qu’il y a un an” pic.twitter.com/2HZONl4pPT

Frank Ntilikina :

Frank Ntilikina sur le transfert de Luka Doncic et sa transformation physique.

“Ça va apporter des choses à son jeu, on a vu comment il bougeait quand il était plus…. Quand il avait un physique différent (rires). pic.twitter.com/Q4WCG9Q2Bd

Moussa Diabaté :

Moussa Diabaté sur son objectif pour la campagne et la saison NBA à venir: pic.twitter.com/UzVsyH03Kh

Ousmane Dieng :

Ousmane Dieng se sent proche de Lu Dort.

“C’est mon gars, il parle français donc c’est plus facile.” pic.twitter.com/qaS7cF8G24

Vincent Poirier :

Vincent Poirier parle de Joan Beringer et donne ses conseils pour les joueurs qui commencent tard le basket-ball pic.twitter.com/ZyB1RTS95i

Source texte : Robin Wolf / TrashTalk