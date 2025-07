Guerschon Yabusele : “Ce serait un honneur d’être capitaine”

Interrogé au Media Day de l’Equipe de France, Guerschon Yabusele sait que son rôle risque d’être très important à l’EuroBasket. L’ours dansant pourrait même obtenir le brassard de capitaine pour l’événement.

Evan Fournier, Rudy Gobert et Victor Wembanyama absents, Nicolas Batum à la retraite (internationale), la France se retrouve privée de nombreux cadres pour cet EuroBasket 2025. De quoi imaginer certains joueurs du groupe gagner en responsabilités.

C’est notamment le cas de Guerschon Yabusele. Cadre du groupe France depuis plusieurs années désormais, Yabu’ présente un profil de taulier dans un effectif qui a fait la part belle à la jeunesse. Autour des Alexandre Sarr, Zaccharie Risacher ou encore Bilal Coulibaly, l’expérience d’un Guerschon Yabusele est extrêmement précieuse pour Frederic Fauthoux.

L’ailier-fort des Knicks a un bon dossier pour être le capitaine des Bleus à l’EuroBasket 2025. Entre les absences des uns, son passé en Bleu et son rôle important sur le terrain, il semble tout ce qu’il y a de plus légitime. Lui-même ne dirait pas non à un tel honneur, même s’il n’en fait pas une obsession. Des propos rapportés par Robin Wolf de TrashTalk.

Guerschon Yabusele sur le rôle de capitaine.

“Ce serait un honneur, j’ai l’impression d’être avec tous mes copains. Mais que je le sois ou pas, ça ne changera pas ma mentalité.” pic.twitter.com/oPPt1sFMQP

Guerschon Yabusele parle de son rôle de vétéran :

“Ça me fait rire de me dire que je suis un des anciens, j’ai 10 ans de plus que Zaccharie Risacher, ça m’a mis un coup, mais c’est intéressant et sympa. Y a un gros truc à aller chercher” pic.twitter.com/eZyGxtpyCY

Boris Diaw et Fred Fauthoux ont annoncé au Media Day que le nom du capitaine de l’Équipe de France pour l’EuroBasket 2025 serait connu demain.

Boris Diaw et Frédéric Fauthoux révèlent que le nouveua capitaine de l’Équipe de France sera choisi demain ! pic.twitter.com/xncbJjN773

Source texte : Robin Wolf / TrashTalk