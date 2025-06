Evan Fournier ne participera pas à l’EuroBasket 2025

La liste des 18 Français présélectionnés pour l’EuroBasket 2025 vient d’être dévoilée par Frédéric Fauthoux, mais il y en a un qui brille par son absence. Evan Fournier va manquer sa première grosse compétition internationale avec les Bleus, ça va nous faire tout drôle.

Hier, on vous relayait une info de L’Équipe annonçant qu’Evan Fournier était incertain pour l’EuroBasket à venir, en raison d’une blessure persistante à la cheville. Inquiétude désormais confirmée, puisque notre Vavane national ne fait officiellement pas partie de la liste des 18 présélectionnés, annoncée par Frédéric Fauthoux plus tôt dans la journée.

Ca fait tres mal de rater l’Eurobasket.

Bon courage les gars💙🤍❤️ #Kaïra https://t.co/mgfhvre4QZ

— Evan Fournier (@EvanFourmizz) June 27, 2025

Chose inédite pour l’arrière de l’Olympiakos, lui qui depuis 2014 a vécu tous les gros périples internationaux de l’Équipe de France. Des hauts, des bas, des succès, des défaites, mais que de souvenirs impérissables, en espérant pouvoir encore en créer de nouveaux. En attendant c’est la nouvelle génération qui devra prendre le relais !

Plus de Nico Batum, pas de Rudy Gobert ni d’Evan Fournier cette année, on sent qu’une page s’apprête tranquillement à se tourner. Heureusement que la relève semble déjà bel et bien assurée !