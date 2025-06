Alors que les filles sont actuellement les mains dans le cambouis, l’EuroBasket 2025 aura lieu pour les mecs du 27 août au 14 septembre. C’est un peu demain, et dans cette optique le sélectionneur Frédéric Fauthoux et son staff ont dévoilé ce matin une liste de 18 joueurs, parmi lesquels se cachent donc les 12 qui participeront à l’Euro !

Le suspense est clos… du moins à environ 50%

On connait les 18 joueurs présélectionnés pour l’EuroBasket 2025 avec l’Équipe de France, avec Zaccharie Risacher mais sans Evan Fournier, avec Matthias Lessort mais sans Rudy Gobert.

🚨🇫🇷 Les 18 joueurs présélectionnés par Frédéric Fauthoux pour l’EuroBasket 2025 !

Comme attendu, pas d’Evan Fournier, ni de Rudy et de Wemby… mais l’arrivée en force de la nouvelle génération avec Zaccharie Risacher, et Alex Sarr !

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 27, 2025

Comme annoncé Victor Wembanyama et Rudy Gobert sont absents, comme pressenti Evan Fournier n’est pas là, et en attendant la liste définitive on peut déjà avancer que l’Équipe de France repart sur un cycle nouveau, avec un groupe super rajeuni. Nico Batum et Nando De Colo ont laissé leur place, et les Zaccharie Risacher, Alex Sarr, Nadir Hifi et autres Moussa Diabaté se feront un plaisir de prendre le relais si toutefois Freddy Fauthoux fait appel à eux pour l’Euro, aux côtés de joueurs plus expérimentés comme Guerschon Yabusele ou Isaiah Cordinier qui joueront pour leur part les darons de la bande.

Pour cet Euro les Bleus affronteront en phase de poule et à Katowice (Pologne) la Slovénie, la Pologne, la Belgique, Israël et l’Islande, et ils croiseront en huitièmes de finale avec le groupe de l’Espagne, ça c’était juste pour vous mettre chafouin pour la journée. Freddy Fauthoux a en tout cas un groupe suffisamment complet pour taper tout ce qui bouge sur cet Euro, encore quelques choix et y’a plus qu’à !