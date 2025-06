Le manoir de Michael Jordan à Chicago… est disponible à la location sur AirBnB

Après avoir galéré à la vendre, Michael Jordan s’est finalement séparé de sa propriété iconique à Chicago. Le nouveau propriétaire, qui l’a obtenu pour 9,5 millions de dollars, a d’abord essayé de la louer, mais face au gros bide de son projet, voila que vous pourrez désormais vivre la légende 23… via AirBnB.

Est-ce que passer quelques jours dans la villa de Michael Jordan à Chicago vous rendra meilleur au basket ? Sans doute pas. Est-ce que cela va trouer votre compte en banque ? Sans doute que oui. Le manoir d’His Airness, racheté par John Cooper, un investisseur du Nebraska, va être listé sur AirBnB sous le nom de “Champions Point” dans la catégorie grand luxe du site. Un peu logique.

Wow Michael Jordan sold this mansion No.23 in Chicago for a 67% discount. I was there in the front gate by the way 🤩 pic.twitter.com/HuIXSiPDLg

— Ha Luong (@luongthuha) June 24, 2025

Ceci dit, cela apparaît comme une sorte de solution de la dernière chance pour Cooper, qui a échoué à attirer des locataires long terme pour la propriété en banlieue de Chicago. En même temps, 230 000 dollars par mois, faut les sortir hein. Après, il y aura bien tout ce dont vous aurez besoin (et pas besoin) : parcours de golf, court de tennis, terrain de basket, piscine, beaucoup trop de chambres et de salles de bain pour que vous puissiez tout tester en une semaine. Avis aux amateurs d’expériences insolites, c’est l’heure du grand frisson : celui du numéro 23, puis celui de l’inscription sur liste noire en Banque de France.