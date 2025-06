Milos Teodosic prend sa retraite : la fin de parcours d’une légende

Une légende du basketball, à l’européenne. Milos Teodosic raccroche les sneakers après une carrière extraordinaire sur le vieux continent. Assurément l’un des plus grands joueurs de l’histoire de la balle orange, même si la NBA n’a pas été une réussite pour lui.

Milos Teodosic. Un joueur de légende, qui a commencé sa moisson de récompenses internationales dès 16 ans, avec des titres chez les équipes jeunes de Serbie. Un meneur à la vision absolument géniale, capable de réaliser des passes invraisemblables. Un monstre de niveau, de jeu, de sérieux qui a collecté les titres les uns après les autres. Son seul possible regret, à 38 ans ? Ne jamais avoir brisé réellement le plafond de verre en NBA, malgré deux saisons chez les Clippers.

Milos Teodosic announces his retirement from basketball after a legendary run 🥹

EuroBasket Silver: 2009 🥈

World Cup Silver: 2014 🥈

Olympic Silver: 2016 Rio Game 🥈

EuroLeague champion 🏆

EuroLeague MVP 2010 🌟

EuroCup champions 🏆 pic.twitter.com/Wd4fzJ15Ye

2010, l’année de la consécration ultime pour Milos. Nommé joueur de l’année par la FIBA, MVP de l’EuroLeague. En sélection, il ne remporte pas de titre mais ramène l’argent au pays, à plusieurs reprises. Une légende, merci pour tout !