A 72h du début de la Free Agency, les 30 franchises s’activent dans l’ombre pour construire leur roster 2025-26, et de l’autre côté du bureau un paquet de joueurs vont tenter avec leurs représentants de mettre la daronne à l’abri. En ce qui concerne Austin Reaves, ce devrait être… plutôt dans un an.

Considéré par beaucoup comme la “meilleure troisième option” de toute la NBA, Austin Reaves a ainsi – probablement – bien raison de faire monter les enchères. Plus précisément, l’arrière et les Lakers auraient de concert décidé de reporter les négociations à l’été prochain.

Austin Reaves aurait refusé une prolongation au max chez les Lakers.

89,2 millions de dollars sur 4 ans !

Selon @DanWoikeSports, les deux camps seraient intéressés pour négocier l’an prochain. L’arrière se fait confiance pour aller chercher un encore plus gros pactole. 💸 pic.twitter.com/5UlcwnQMuR

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 26, 2025



Avec 20,2 points, 4,5 rebonds, 5,8 passes et 1,1 steal, le joueur non-drafté aspire à un contrat à six chiffres et la décision de ne pas se précipiter parait logique pour les deux camps. Pour l’homme au bandeau la possibilité de crouler sous la moula dans un an, et pour la franchise un peu de flexibilité financière dans les prochaines semaines pour tenter d’aller chercher la bague en 2026. Alors… tout le monde est content ?