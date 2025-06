Quels salaires pour les nouveaux Français en NBA ?

Noa Essengue, Joan Beringer, Nolan Traoré, Noah Penda et Maxime Raynaud ont tous été sélectionnés à la Draft NBA 2025, ce qui fait qu’il y aura minimum 5 nouveaux Français en NBA à la rentrée. Combien toucheront nos rookies tricolores ? Petit zoom sur les fiches de paie de chacun.

Premier appelé par Adam Silver, Noa Essengue sera logiquement le mieux payé puisque le nouveau joueur des Bulls touchera 5,4 millions de dollars dès sa première année en NBA. Il aura un contrat classique pour un joueur du premier tour, à savoir deux premières années garanties puis deux Team Options, avant d’aller tester le marché en tant qu’agent-libre restreint (comme ses camarades). Sur les 4 années de son contrat rookie, il devrait toucher 24 millions de dollars.

Deuxième Français de la cuvée, Joan Beringer a lui atterri du côté des Minnesota Timberwolves. S’il n’y a que quelques rangs d’écart avec Essengue, la différence salariale est notable car il touchera lui 4,2 millions de dollars lors de sa saison rookie, pour un deal total de 20,3 millions de dollar sur les 4 années de son contrat rookie.

Vient ensuite le tour de Nolan Traoré. L’ancien de Saint-Quentin a convaincu les Nets de miser sur son talent à la mène. Il touchera 3,8 millions de dollars à la rentrée(montant total sur 4 ans estimé à 18,4 millions).

Noah Penda et Maxime Raynaud ont quant à eux dû attendre le second tour pour être choisis. Le premier a été sélectionné par le Magic et devrait se voir offrir un contrat garanti l’an prochain. Raynaud de son côté portera le maillot des Kings et devra également faire ses preuves dans les prochaines semaines pour se voir offrir une vraie chance en NBA. Idem pour Mohamed Diawara à New York, l’ancien freak de Cholet ayant été drafté à la 51è place par les Knicks !

💵 Voici les projections de salaire pour les joueurs qui entreront en NBA via la Draft ce soir.

À titre indicatif – et pour montrer l’augmentation du salary cap – Victor Wembanyama n’a eu lui “que” 55M$ sur 4 ans avec son contrat de 1st pick 2023.

7 millions de moins comparé… pic.twitter.com/BJs1Ha4AEL

— Nicolas TrashTalk (@niclsvrg) June 25, 2025

Source texte : Bobby Marks