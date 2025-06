Cet après-midi, le Stade de la Paix et de l’Amitié du Pirée sera le théâtre d’un choc entre deux nations ennemies, du moins sur le parquet. France, Espagne, possiblement le 150è match entre les deux nations et toujours le même objectif : piétiner l’autre. Les termes sont lâchés.

Depuis le début de cet Euro, à l’exception d’une entame en mode diesel contre la Turquie, les filles de l’Équipe de France sont plutôt irrésistibles. La Grèce a pris le tarif, la Suisse on n’a même pas les mots, et en quarts de finale la Lituanie de Juste Jocyte n’a pas fait un pli. Les Bleues déballent leur basket sans sourciller, Janelle Salaün joue comme LeBron 2016, Valeriane Ayayi est dans son prime, Noémie Brochant rentre plus de shoots qu’elle n’en prend et Iliana Rupert a mis plus de tirs en trois matchs que son frère dans sa carrière NBA. Oh comme c’est méchant.

Plus sérieusement ? Rien ne semble pouvoir arrêter la France sur cet Euro, et avant même de penser à une potentielle énorme affiche face à la Belgique en finale, il faudra donc penser à sortir cette éternelle Roja et sa non moins éternelle Alba Torrens, toujours en travers de notre route ou presque. Un match pour lequel les vice-championnes olympiques seront favorites mais attention, match couperet + Espagne on connait, alors si les joueuses de Jaen-Mémé Toupane pouvaient faire comme en quarts et jouer comme les Warriors d’entrée, ça nous éviterait de la sueur non-essentielle en cette période de canicule.

Rendez-vous à 16h30 sur TMC pour pousser derrière nos Bleues et n’oubliez jamais : #BEATSPAIN