C’est parti pour le petit point WNBA de la nuit, avec une nouvelle perf acidulée du côté de Washington, et l’espoir du retour de Caitlin Clark ce soir pour un immense choc de crackinettes.

Les résultats de la nuit

Dans le premier match de la soirée, le Fever d’Indiana était privé de Caitlin Clark (aine) mais a longtemps mené au score avant de s’écrouler au dernier quart. Azura Stevens et Kelsey Plum ont été grandes, et on espère côté Fever que CC sera remise ce soir pour affronter l’autre jeune crack de la Ligue… Paige Bueckers.

LA completes the comeback, beating the Fever 85-75 after trailing by 10 🌟

Two big AND-1 opportunities in the final seconds secured the victory. Azurá Stevens and Kelsey Plum combined for 44 PTS! #WelcometotheW pic.twitter.com/KyEym2uGjH

— WNBA (@WNBA) June 27, 2025



Un peu plus tard dans la soirée deux confirmations, 1) les Aces en chient cette saison et 2) Sonia Citron enchaine les perfs acidulées. La rookie de Washington a encore scoré 17 points cette nuit, les Mystics continuent leur beau début de saison, et nous on continuera jusqu’à la mort à faire des vannes avec son nom d’agrume.

Le programme de ce soir