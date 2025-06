Draft NBA 2025 : 6 Français sélectionnés, record battu !

Noa Essengue, Joan Beringer, Nolan Traoré, Noah Penda, Maxime Raynaud et Mohamed Diawara ont tous été sélectionnés lors de la Draft NBA 2025. Six joueurs tricolores dans la même cuvée, c’est le record all-time. Bravo Messieurs !

Historique ! Si les Drafts NBA ont un parfum de plus en plus bleu-blanc-rouge, celle de 2025 s’inscrit dans l’histoire comme celle qui, à ce jour, a vu le plus de joueurs français rejoindre la Grande Ligue. Noa Essengue, Joan Beringer, Nolan Traoré, Noah Penda, Maxime Raynaud et Mohamed Diawara sont liés pour la vie !

Jusque là, le record était de cinq compatriotes, en 2016 (Guerschon Yabusele, Timothé Luwawu-Cabarrot, Petr Cornelie, David Michineau et Isaïa Cordinier) et 2024 (Zaccharie Risacher, Alexandre Sarr, Tidjane Salaün, Pacôme Dadiet et Melvin Ajinça). Désormais, c’est dans le rétroviseur.

🇫🇷 6 FRANÇAIS SÉLECTIONNÉS À LA DRAFT 2025 !!

6/6 pour les cracks bleus !! 💪

🔹 Noa Essengue > Bulls (12)

🔹 Joan Beringer > Wolves (17)

🔹 Nolan Traoré > Nets (19)

🔹 Noah Penda > Magic (32)

🔹 Maxime Raynaud > Kings (42)

🔹 Mohamed Diawara > Knicks (51)

C’EST LA FRANCE ! ❤️ pic.twitter.com/YYBFzawkyS

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 27, 2025

Si les cinq premiers étaient attendus et avaient même tous une chance d’être pris au premier tour, la sélection de Mohamed Diawara est apparue comme une magnifique surprise. Une cerise sur un gâteau déjà exquis.

Une vague bleue déferle sur les États-Unis pour notre plus grand bonheur et désormais, il faut espérer qu’un maximum d’entre eux décrochent un contrat garanti. Les trois joueurs du premier tour l’ont, par définition, Noah Penda semble bien parti, désormais, il ne reste que deux très bonnes nouvelles à attendre.

Bravo Messieurs. 1/10 de cette cuvée de Draft roucoule la langue de Molière et c’est fantastique.