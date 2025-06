Zaccharie Risacher et Alex Sarr, une nouvelle génération découvre l’équipe de France

Présents dans la liste de présélection de Frédéric Fauthoux pour l’EuroBasket 2025, Zaccharie Risacher et Alex Sarr intègrent un groupe en phase de transition. Appelés à être les leaders de l’équipe de France de demain, les deux jeunes NBAers auront peut-être le luxe de participer à une compétition internationale dès leur premier été en bleu.

Ils incarnent le futur des Bleus. Alexandre Sarr, Zaccharie Risacher, mais aussi des garçons un poil plus âgés : Ousmane Dieng, Bilal Coulibaly, Moussa Diabaté, Nadir Hifi. Des jeunes qui n’ont peur de rien, qui veulent faire monter la France sur les plus hautes marches mondiales. Pour Zaccharie et Alex, c’est une première (même si Risacher a déjà participé à une fenêtre internationale avant la Draft) en présélection avant un événement majeur.

Avec eux, les Bleus doivent pouvoir compter sur des joueurs qui, certes, découvrent, mais imposent leur style. Frédéric Fauthoux est néophyte, il va construire progressivement ses repères. Et Zacch comme Alex doivent être les pierres angulaires du nouveau projet. Sans certains cadres historiques, ils ont leur chance d’être dans les 12. Et de commencer à écrire une belle histoire.