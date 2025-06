Entre la Draft, les transferts, et la Free Agency qui approche à grands pas, il se passe beaucoup de choses en NBA en ce moment. Mais du côté de New York, les Knicks n’ont toujours pas trouvé leur nouveau coach depuis le renvoi de Tom Thibodeau. Et si c’était James Borrego ?

La question mérite d’être posée puisque Borrego va passer un entretien avec les Knicks ce week-end, si l’on en croit l’insider Jake Fischer. New York a en effet reçu l’autorisation (youhou !) de discuter avec l’actuel assistant coach des New Orleans Pelicans.

Ce dernier sera ainsi le quatrième candidat à s’entretenir avec les dirigeants new-yorkais, après Mike Brown (ancien coach des Kings), Taylor Jenkins (ancien des Grizzlies) et Micah Nori (assistant aux Wolves).

James Borrego’s interview for the Knicks head coaching job is scheduled to be held in-person with New York this weekend, sources say.

— Jake Fischer (@JakeLFischer) June 26, 2025

Pour rappel, James Borrego a coaché quatre ans en NBA, aux Charlotte Hornets entre 2018 et 2022 (une saison avec un bilan positif). Il avait aussi été à la tête du Magic en 2015 en tant qu’entraîneur intérimaire, mais son expérience dans la Grande Ligue se résume surtout à des postes d’assistant : à San Antonio (avec deux titres de champion NBA entre 2003 et 2010, puis entre 2015-18), New Orleans (2010-12), Orlando (2012-15), et donc chez les Pelicans depuis 2023.

Dans le staff de Willie Green aux Pels, Borrego était surtout chargé de développer le potentiel offensif de l’équipe. On vous laisse juger du succès de cette mission, mais en tout cas il a été suffisamment convaincant aux yeux des dirigeants de New York pour obtenir un entretien.

Reste à voir désormais s’il arrivera à séduire le président des Knicks Leon Rose pour décrocher l’un des postes les plus prestigieux (et difficiles) de toute la NBA.

Source texte : Jake Fischer