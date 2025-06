Les Knicks vont s’entretenir avec Taylor Jenkins et Mike Brown

Après avoir subi plus de râteaux en deux jours que ton pote bourré qui rappelle toutes ses ex en une soirée, les Knicks sont enfin sur la bonne voie dans leur recherche d’un nouveau coach. Entretiens avec Taylor Jenkins et Mike Brown prévus pour la semaine prochaine.

Ça y est ! Les Knicks ont enfin compris ! Eh oui, quand on part à la chasse avec pour slogan “c’est pas parce qu’il y a un gardien qu’on ne peut pas marquer de but” on s’expose à de nombreux refus, et c’est ce que New York a subi encore et encore ces derniers jours. Mais après la bêtise vient la raison, parce que oui, dans tout ça, il y avait bien des coachs libres qui valaient la peine d’être considérés. Les deux premiers candidats à s’entretenir avec la franchise de la Grosse Pomme seront donc Taylor Jenkins et Mike Brown.

The New York Knicks are planning to meet with ex-Memphis Grizzlies coach Taylor Jenkins and former Sacramento Kings coach Mike Brown next week for their head coaching job, sources tell ESPN. First formal interviews for the Knicks vacancy, and more could come.

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 14, 2025

D’un côté Jenkins, libre depuis son licenciement des Grizzlies en toute fin de saison au profit de l’ancien entraîneur du Paris Basketball Tuomas Iisalo. Un coach encore jeune, qui a pourtant réussi à replacer les Ours de Memphis parmi les tops équipes de l’Ouest après la fin de l’ère Grit & Grind.

De l’autre Mike Brown, Coach de l’Année en 2009 lorsqu’il supervisait Baby LeBron chez les Cavs, mais qui a surtout réalisé l’exploit pharaonique, l’effort herculéen, de ramener la franchise maudite des Sacramento Kings en Playoffs après 16 années sans avoir senti la moindre odeur de postseason. Et vous allez me dire que Billy Donovan passait devant ces profils-là ?

2018: Knicks interview Mike Brown before hiring David Fizdale

2020: Knicks reportedly interview Mike Brown before hiring Tom Thibodeau

2025: Third time’s a charm? pic.twitter.com/vAdAdwwBV9

— New York Basketball (@NBA_NewYork) June 11, 2025

Au moins on aura bien rigolé, merci aux Knicks de toujours assurer le divertissement au sein de cette magnifique Grande Ligue. Maintenant on reprend notre sérieux, les entretiens devraient avoir lieu courant de la semaine prochaine selon Shams Charania, alors est-ce que le nouveau coach de la Big Apple se cache parmi ces deux là ? Ou est-ce qu’un candidat surprise (Mike Malone) viendra se glisser dans les discussions ?